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В школе №1242 прошел концерт для ветеранов
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В школе №1242 прошел концерт для ветеранов 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Патриотический праздник «Не забудем мы…» для учеников вторых и третьих классов прошел в школе №1242 в пятницу, 27 апреля.
Первыми на сцену вышли преподаватели — они подготовили песню «Журавли» Булата Окуджавы
После учителей в концерте приняли участие (патриотическую эстафету подхватили) дети. Заместитель директора по воспитанию и социализации Мария Непогода рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное» о том, какой вклад каждый из участников внес в праздничный концерт:
— Второклассники читали стихи, представили сценку из поэмы Твардовского «Василий Тёркин». Ученица 3 «А» класса Оля М. задорно пропела частушки военных лет, а ученики 3 «В» классаисполнили песню «Сын с фотографии старой», посвященную Матери. Продолжила праздничный концерт ученица 3 «Б» класса Ангелина П. Она декламировала стихотворение Сергея Михалкова «Мать и дочь». Ребята 3 «Е» класса выступили с танцем моряков–черноморцев и были награждены горячими аплодисментами гостей. И весь зал, в едином порыве, просмотрел видеоролик, посвященный Дню Победы, и почтил память павших героев минутой молчания.
По словам Марии Непогоды, почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны — председатель совета ветеранов Бирюлево Западное Владимир Рифтин, Елена Гоголева, ветеран педагогического труда Наталья Фурман, поэт Николай Гоменюк, Татьяна Степина, Мария Мызникова. И в завершение ребята вручили ветеранам цветы и открытки, изготовленные своими руками.
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