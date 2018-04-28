В школе №1242 прошел концерт для ветеранов

Патриотический праздник «Не забудем мы…» для учеников вторых и третьих классов прошел в школе №1242 в пятницу, 27 апреля.

Первыми на сцену вышли преподаватели — они подготовили песню «Журавли» Булата Окуджавы

После учителей в концерте приняли участие (патриотическую эстафету подхватили) дети. Заместитель директора по воспитанию и социализации Мария Непогода рассказала редакции «Обозрение. Бирюлево Западное» о том, какой вклад каждый из участников внес в праздничный концерт:

— Второклассники читали стихи, представили сценку из поэмы Твардовского «Василий Тёркин». Ученица 3 «А» класса Оля М. задорно пропела частушки военных лет, а ученики 3 «В» классаисполнили песню «Сын с фотографии старой», посвященную Матери. Продолжила праздничный концерт ученица 3 «Б» класса Ангелина П. Она декламировала стихотворение Сергея Михалкова «Мать и дочь». Ребята 3 «Е» класса выступили с танцем моряков–черноморцев и были награждены горячими аплодисментами гостей. И весь зал, в едином порыве, просмотрел видеоролик, посвященный Дню Победы, и почтил память павших героев минутой молчания.