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Россия помешала дестабилизации ситуации в Сирии, заявили в Венесуэле
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Россия помешала дестабилизации ситуации в Сирии, заявили в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Послав свои войска в Сирию, Россия сорвала планы США по раздроблению арабского государства ради собственной выгоды, заявил РИА Новости генсек Совета национальной обороны (СНО) Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо.
"Без всяких сомнений, действия России направлены на то, чтобы сорвать план США… по достижению стратегической цели (в Сирии — ред.)", — заявил собеседник агентства.
Генсек СНО Венесуэлы отметил, что «обязательство России… сотрудничать в борьбе с международным терроризмом действительно основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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