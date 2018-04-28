Россия помешала дестабилизации ситуации в Сирии, заявили в Венесуэле

"Без всяких сомнений, действия России направлены на то, чтобы сорвать план США… по достижению стратегической цели (в Сирии — ред.)", — заявил собеседник агентства.

Генсек СНО Венесуэлы отметил, что «обязательство России… сотрудничать в борьбе с международным терроризмом действительно основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».

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