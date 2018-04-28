Ещё
Спикер псковского парламента в прямом эфире канала Совета Федерации «Вместе-РФ» вновь напомнил о законопроекте ПОС по поддержке орфанных больных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер псковского парламента в прямом эфире канала Совета Федерации «Вместе-РФ» вновь напомнил о законопроекте ПОС по поддержке орфанных больных 

Псковская губерния 1 час назад
Председатель областного Собрания Александр Котов в прямом эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» ответил на вопросы о проблемах регионального здравоохранения и межбюджетных отношений, которые стали ключевыми в повестке заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Котов отметил, что, несмотря на значительные финансовые вливания федеральных властей в сферу здравоохранения, значительная доля граждан негативно оценивает качество оказания медицинских услуг. «Эта статистика понемногу улучшается, тем не менее, проблем в медицине остаётся много, и мы об этом знаем», — сказал спикер Псковского областного Собрания. Также Александр Котов напомнил о законодательной инициативе псковского парламента, предлагающей изменить подходы к финансированию дорогостоящего лечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями: проект федерального закона, разработанный псковскими депутатами и получивший поддержку законодателей из других регионов, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. «Хотел бы подчеркнуть роль Совета законодателей и парламентских ассоциаций: нашу законодательную инициативу мы рассматривали на Парламентской ассоциации Северо-Запада России, потом на совместном заседании ПАСЗР и Парламентской ассоциации Забайкалья и Дальнего Востока — и получили поддержку. Сегодня этот вопрос мы будем обсуждать в рамках Совета законодателей и дадим рекомендации в адрес Государственной Думы, чтобы ускорить принятие этого федерального закона», — резюмировал Котов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Псковские таможенники конфисковали на границе Mercedes и Lexus Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского- Корсакова» Администрации муниципалитетов Псковской области выдадут ветеранам войны по 1 тысяче рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом94
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам363
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением31
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ128
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение