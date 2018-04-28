Спикер псковского парламента в прямом эфире канала Совета Федерации «Вместе-РФ» вновь напомнил о законопроекте ПОС по поддержке орфанных больных 

Председатель областного Собрания Александр Котов в прямом эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» ответил на вопросы о проблемах регионального здравоохранения и межбюджетных отношений, которые стали ключевыми в повестке заседания Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Котов отметил, что, несмотря на значительные финансовые вливания федеральных властей в сферу здравоохранения, значительная доля граждан негативно оценивает качество оказания медицинских услуг. «Эта статистика понемногу улучшается, тем не менее, проблем в медицине остаётся много, и мы об этом знаем», — сказал спикер Псковского областного Собрания. Также Александр Котов напомнил о законодательной инициативе псковского парламента, предлагающей изменить подходы к финансированию дорогостоящего лечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями: проект федерального закона, разработанный псковскими депутатами и получивший поддержку законодателей из других регионов, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. «Хотел бы подчеркнуть роль Совета законодателей и парламентских ассоциаций: нашу законодательную инициативу мы рассматривали на Парламентской ассоциации Северо-Запада России, потом на совместном заседании ПАСЗР и Парламентской ассоциации Забайкалья и Дальнего Востока — и получили поддержку. Сегодня этот вопрос мы будем обсуждать в рамках Совета законодателей и дадим рекомендации в адрес Государственной Думы, чтобы ускорить принятие этого федерального закона», — резюмировал Котов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».