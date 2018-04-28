«Работа отдельных пресс-служб действительно не устраивает нижегородских журналистов»

«ФедералПресс» решил несколько изменить традиции и подготовить рейтинг лучших PR-служб Нижегородской области по итогам квартала — ранее наше агентство составляло такие рейтинги по итогам года. Почему? Во-первых, со сменой руководства региона и административного центра заметно поменялся и кадровый состав пресс-служб, и потому интересно, как, по мнению СМИ, эти изменения сказались на уровне их работы. А во-вторых, работа отдельных пресс-служб и/или их сотрудников действительно не устраивает журналистов. На этот раз опросные листы получили более 20 наших коллег из информационных агентств, газеты, телевидения и радио, работающих в регионе. Вернулись не все, но полученных ответов достаточно, чтобы понять, пресс-службы каких коммерческих компаний, государственных и муниципальных ведомств, по мнению коллег, в прошедший период 2018 года работали лучше всех.

Начнем с пресс-служб коммерческих организаций и банков. Наш опрос не выявил абсолютных лидеров. Равное число положительных оценок получили специалисты по связям со СМИ международного аэропорта Стригино (Катерина Молева, на текущий момент покинула это место работы), Волго-Вятского ГУ Сбербанка России (и лично Яна Цыганова), кулебакского ПАО «Русполимет» и производителя пластиковых карт ЗАО «Новакард».

Качество работы пресс-секретарей государственных и муниципальных ведомств мы традиционно попросили оценить по семи критериям: доступность (насколько легко дозвониться/встретиться), самостоятельность в комментариях, оперативность, степень доверия как к источнику, адекватность ответа запросу. Каждый из критериев оценивался по десятибалльной шкале. На условиях анонимности журналисты могли оставить свои комментарии о работе каждой из представленных в списке пресс-служб.

Из пресс-служб органов исполнительной и представительной власти в пятерку лидеров попало только управление по взаимодействию со СМИ областного законодательного собрания. Оно оказалось на четвертой строчке, получив в общей сложности 339 баллов и противоречивые отзывы. «Пресс-релизы поступают достаточно оперативно, в телефонных разговорах комментарии даются», — пишет один наш респондент. «Я не совсем понимаю, зачем иметь такой штат пресс-службы законодательного собрания. Выхлоп от них все равно ноль — пока очередного депутата не посадят. Ни на один комментарий про посадки толком не отвечают», — считает другой.

Правительство Нижегородской области, городские администрация и дума заняли соответственно 6–8 места. «Журналистский десант» в кабмине старается держаться на уровне, а администрация, куда ушли несколько правительственных «пресс-службистов», казалось бы, должна перенять привычный им стиль работы со СМИ. Но единого мнения о работе новых составов этих пресс-служб у журналистов все-таки нет. Одни считают, что сотрудники пресс-службы правительства «замечательно работают», «подобрался хороший рядовой состав»; другие — что после смены состава пресс-службы и ее руководства качество работы упало. «Будем надеяться, что новые сотрудники в скором времени „акклиматизируются“, — пишет о пресс-службе правительства один из наших респондентов. То же говорят и о пресс-службе мэрии. Журналисты оценили опыт проведения брифингов по актуальным событиям в жизни города, но и признаются: сотрудники пресс-службы мэрии „иногда бесят“.

России и Последние две строчки нашего рейтинга достались силовикам — ГУ МВД СУ СКР по Нижегородской области (286 и 267 баллов соответственно). И здесь надо отметить еще большее число критических замечаний: в общении с этими ведомствами явно везет не всем. Вот какие точки зрения прозвучали: пресс-служба полицейского главка отвечает только избранным СМИ и позволяет себе игнорировать даже неоднократно отправленные запросы, особенно если тема ведомству неприятна. Поток информации большой, но 90% пресс-релизов неинтересна и уходит в корзину, а по действительно важным поводам приходят отписки. Комментария порой приходится ждать несколько часов, так как он в обязательном порядке согласовывается с Москвой . Об открытости СУ СКР по Нижегородской области для СМИ журналисты говорят, что действительно нужную информацию получить очень сложно, а комментарии зачастую сводятся к небольшим крохам из пресс-релизов. Прозвучало и более радикальное мнение: „Я не знаю, как ЮЮ ( Юлию Юрьевну Склярову — прим. ред.) держат в пресс-секретарях. В моем мире вот именно таким пресс-секретарь не должен быть“.

Теперь о хорошем. Впервые в нашем рейтинге оказался уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области — и сразу на пятом месте (329 баллов). „Благодаря работе Павла Солодкого легко отыскать контакты любого предпринимателя и получить актуальный комментарий“, „Если надо что-то прокомментировать „вот прям сейчас, срочно, в неурочное время“, то пресс-служба всегда идет навстречу“, „Одна из лучших пресс-служб“, — это все о бизнес-омбудсмене и его пресс-секретаре.

А что лидеры? Первое место, как и по итогам 2017 года, занял отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД по Нижегородской области — 416 баллов. Негативных откликов начальник отдела Игорь Михайлушкин и его подчиненные не получили: „Игорь Петрович молодчик“, „И Игорь Петрович, и Дмитрий Станиславович большие молодцы. Ответят и прокомментируют в любое время дня и ночи, а если сразу не ответят, то перезвонят“, „По-прежнему одна из лучших и адекватных пресс-служб силовых ведомств“, „Игорь Михайлушкин — идеальный пример взаимодействия со СМИ. Без запросов, без подготовки комментирует сам и подкидывает нужных спикеров“. Еще один участник нашего опроса отмечает стремление этой пресс-службы осовремениться. „Они проводят флешмобы, акции, пытаются быть ближе к молодежи, но на поверку оказывается, что идеи не совсем их. Это не очень плохо и не очень хорошо. Скорее констатация факта, но своими акциями они выделяются“, — говорит он.

Второе место журналисты отдали пресс-службе ГУ МЧС России по региону. „Никогда не было проблем с ними“, „Несмотря на все попытки угробить пресс-службу главка, она жива всем назло. И даже делает, и даже делает интересно. Всегда открыты для комментариев и очень радушны“, — говорят об этой пресс-службе журналисты. Но не все так однозначно: „Иногда могут позволить себе отказать в комментировании в общем-то безобидных вещей“, „В ситуации с массовыми проверками торговых центров пресс-служба МЧС не смогла предоставить хоть какой-то актуальный комментарий, аргументируя запретом со стороны федерального центра“.

Замыкает тройку лидеров управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (352 балла). Журналисты отмечают активность пресс-секретаря, оперативные ответы на звонки и запросы. Но при этом, по наблюдениям коллег, порой удручает подача информации в пресс-релизе, в этом квартале были небольшие задержки с предоставлением актуальных цифр по гриппу.

Итак, итоговая картина выглядит следующим образом:

К сожалению, в десятке рейтинга оказались пресс-службы ведомств только областного уровня и уровня административного центра, специалисты из районов и городов Нижегородской области в нее не прорвались. А тем временем в комментариях об администрации Кстовского района отзывались как об одной из лучших пресс-служб райадминистраций Нижегородской области и отметили проявленное понимание со стороны администрации Дзержинска.

Следующий рейтинг пресс-служб мы оставим по итогам первого полугодия, когда, не исключено, поменяется и „расклад сил“. Надеемся, что пресс-службы примут во внимание замечания журналистов, и благодарим участников опроса за уделенное ему время.

В опросе участвовали:

Фото: rsn-ki.ru, miroworld.ru, wikimapia.org, carobka.ru.