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В Калининграде перед ЧМ усилят борьбу с нелегальными перевозчиками
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В Калининграде перед ЧМ усилят борьбу с нелегальными перевозчиками 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«В настоящее время остро стоит проблема перевозок пассажиров и багажа так называемыми „нелегальными такси“, которые ведут свою деятельность без государственной регистрации, без разрешений на перевозку пассажиров и багажа на территории региона, с нарушением требований законодательства», — объясняют в ведомстве.
Рейды по выявлению «нелегалов» проходят регулярно. С прошлого года осмотрено 114 автотранспортных средства, сотрудники госавтодорнадзора наложили 92 административных взыскания. При этом нелегальных перевозчиков на регулярных маршрутах стало меньше. На очереди — проверки такси, они стартуют в мае.
«Считаю, что арест транспортных средств может стать действенной мерой. Данная практика на протяжении уже нескольких лет успешно применяется в Краснодарском крае», — отметила руководитель министерства Елена Дятлова.
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