В Калининграде перед ЧМ усилят борьбу с нелегальными перевозчиками

«В настоящее время остро стоит проблема перевозок пассажиров и багажа так называемыми „нелегальными такси“, которые ведут свою деятельность без государственной регистрации, без разрешений на перевозку пассажиров и багажа на территории региона, с нарушением требований законодательства», — объясняют в ведомстве.

Рейды по выявлению «нелегалов» проходят регулярно. С прошлого года осмотрено 114 автотранспортных средства, сотрудники госавтодорнадзора наложили 92 административных взыскания. При этом нелегальных перевозчиков на регулярных маршрутах стало меньше. На очереди — проверки такси, они стартуют в мае.