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Ростовская область занимает пятое место в ЮФО по уровню безработицы
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Ростовская область занимает пятое место в ЮФО по уровню безработицы 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовстат опубликовал данные уровня безработицы в различных регионах ЮФО. Донской регион занял пятое место в списке. Согласно данным аналитиков, соотношение численности официально зарегистрированных безработных к числу занятых граждан с начала 2018 года выросло на 0,8%.
Первое место по уровню безработицы в ЮФО принадлежит Астрахани, вторую строчку заняла республика Адыгея, третье место принадлежит Калмыкии. В Ростовской области наблюдается снижение показателя безработицы. В прошлом году он составил 5,5%, а в 2016 году показатель находился на уровне 5,8%. На сегодняшний день безработными признаны 16,6 тыс. жителей области. При этом в Ростове проживают 2,6 тыс. зарегистрированных безработных, а в Таганроге 1,2 тыс. Это самые высокие показатели в регионе
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