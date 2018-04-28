Ростовская область занимает пятое место в ЮФО по уровню безработицы

Ростовстат опубликовал данные уровня безработицы в различных регионах ЮФО. Донской регион занял пятое место в списке. Согласно данным аналитиков, соотношение численности официально зарегистрированных безработных к числу занятых граждан с начала 2018 года выросло на 0,8%.