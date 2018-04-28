В Москве объявили финалистов гуманитарной премии «Аврора»

Москве объявили финалистов ежегодной международной гуманитарной награды «Аврора», которая вручается активистам, посвятившим себя сохранению человеческих жизней и продвижению идей гуманизма. Мероприятие прошло в кампусе бизнес-школы «Сколково». Имя победителя станет известно 10 июня 2018 года. Лауреат премии получает грант в $100 тыс. и номинирует гуманитарные, образовательные, медицинские проекты по всему миру на награду в размере $1 млн Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

"Обычно решение о глобальной помощи принимает большая цепочка людей, которые сидят в мировых столицах. «Аврора» же выбирает лауреата — героя, который рискует собой, чтобы спасать других, а тот уже решает, в какие гуманитарные фонды направит миллион долларов. Лауреат принимает решение, кому именно оказать помощь на местах, а люди на местах решают, на что их потратить. Очень важно, чтобы решение принимали люди, близкие к ситуации", — поясняется в пресс-релизе принцип работы премии.

Отборочная комиссия премии выбрала трех финалистов из 509 кандидатов. Ими стали юрист из Мьянмы Чжо Ла Аун, борец за равенство и соблюдение прав народа рохинджа (этническая группа, проживающая в штате Ракхайн), в том числе право на качественное образование; основатель приюта La 72 на юго-востоке Мексики монах-францисканец Эктор Томас Гонсалес Кастильо , который помог более 50 тыс. мигрантам из Центральной Америки получить кров, еду, воду, психологическую и юридическую поддержку, и Сунита Кришнан, со-учредитель организации помощи жертвам торговли людьми и сексуальной эксплуатации Prajwala, которая помогла более 17,8 тыс. женщин и детей.

В случае победы Чжо Ла Уан часть призового фонда пойдет на помощь беженцам в Мьянме, Томаса — на проекты, которые помогают больным с ВИЧ/СПИДом и ведут культурно-просветительскую работу среди представителей среди народа майя в Мексике, Суниты Кришнан — активистам, которые борются за гендерное равноправие и против торговли людей в Индии

В рамках мероприятия спикеры и участники также обсудили взаимосвязь между личными потребностями каждого и целями устойчивого развития, объявленными ООН . Тематические диалоги посетила лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс, основательница приюта «Дом Шалом» (Maison Shalom) из Республики Бурунди (государство в Восточной Африке), спасшая более 30 тыс. детей.

"Бурунди — очень маленькая страна. И мы даже подумать не могли, что кто-то увидит наши страдания, обратит внимание на наши проблемы. И тут вдруг я оказалась на сцене в Ереване (в столице Армении проходит ежегодная церемония награждения — прим. "+1"), где меня наградил Джордж Клуни . «Аврора» дала нам не только денежную награду, которая тоже, безусловно, важна. Самое главное, что нам дала «Аврора» — это ощущение того, что мы существуем, ощущение нашей значимости", — рассказала Баранкитс о своих впечатлениях от работы с инициативой «Аврора».

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) — проект одноименной международной гуманитарной инициативы, запущенной социальным предпринимателем и венчурным филантропом Рубеном Варданяном , венчурным предпринимателем из Бостона Нубаром Афеяном и филантропом из Нью-Йорка Вартаном Грегоряном от лица всех выживших во время Геноцида армян. Мероприятие планируется проводить ежегодно до 2023 г. в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 годы. В прошлом году премию получил Том Катена, единственный врач на 750 тыс. человек в Нубийский горах Судана , где ведутся военные действия.

Материал предоставлен проектом "+1".