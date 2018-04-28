Пять причин отправиться в город Рустави

Грузинский город Рустави расположен в 25 километрах от Тбилиси . Это самый молодой город в современной Грузии . В этом году ему исполняется всего 60 лет. Почему дети там после полдника играют в настоящем самолете, взрослые учатся искусству ваяния прямо в парке, а заключенные продают свои произведения прикладного искусства через интернет?

Причина первая. Совершить путешествие во времени

Каких-то полчаса езды от Тбилиси, и вы оказываетесь в городе, который представляет собой настоящий музей советской эпохи. В 1948 году Рустави официально появился на карте Грузии. Город металлургов, сталеваров, химиков, он много лет был флагманом тяжелой промышленности Советской Грузии. Главное, то есть градообразующее предприятие — это Руставский металлургический завод.

Административное здание некогда процветающего предприятия — настоящая жемчужина советской архитектуры. Чего стоит только барельеф! Говорят, что архитекторам давал указания сам товарищ Сталин. В первую послевоенную пятилетку строительство такого гиганта, как этот завод, было делом чести для огромной страны. Все должно было быть помпезно и богато!

Правда, теперь от завода почти ничего не осталось. Разве что огромная территория. Предприятие стало увядать после развала Советского Союза.

А ведь здесь в свое время трудились десятки тысяч рабочих и инженеров! Приезжали работать со всей Грузии. Предприятие было одним из первых по числу героев труда и ударников производства.

«Я пришел на этот завод сразу после школы, — говорит доктор технических наук Павел Церетели. — Это был 1951 год, то есть спустя всего три года после рождения нового города. Тогда на предприятии работала только одна доменная печь. А спустя годы мы стали выпускать более трех процентов продукции всей тяжелой металлургии страны! Город строился вместе с цехами завода».

Причина вторая. Побывать на самой большой пешеходной площади

Самая большая городская площадь в Грузии находится в городе Рустави. Причем она пешеходная. Расположена площадь перед зданием городского совета. Сделать здесь сэлфи — просто необходимо!

Кстати, Рустави делится на две части: новый и старый. И поделены они рекой Кура. Старый — это сталинская архитектура. Новый — хрущевская. Хотя можно встретить в городе и многоэтажки.

Однако любителям эпохи индустриализации будет гораздо интереснее побывать на окраине, где можно насладиться почти сюрреалистическими пейзажами. Это заброшенные железнодорожные полустанки, ржавые вагоны, каркасы полуразрушенных строений. Здесь все похоже на декорации для фильма ужасов.

Причина третья. Отыскать руины древней крепости и поляну загадочных скульптур

Город не потерялся во времени и продолжает жить. Подышать свежим воздухом и прогуляться по центральному парку Рустави — вот еще одна причина побывать в городе. Здесь можно пройтись по аллее зонтиков, где подвешенные в трех метрах нах землей разноцветные зонтики образуют веселую и разноцветную, шевелящуюся под ветром ветра крышу.

А можно забрести на поляну загадочных скульптур. Тут мускулистые мужчины, вооруженные специальными молотками, сосредоточенно трудятся над огромным валуном. Повязав головы банданами и надев респираторы, чтобы не дышать каменной пылью, они откалывают небольшими фрагменты от бесформенной глыбы камня.

Дело в том, что ежегодно в Рустави проводится международный симпозиум скульпторов. Это такой мастер-класс, когда грузинские и зарубежные мастера обучают секретам монументального искусства студентов академии художеств. Симпозиум завершается, а работы остаются в парке.

«Для меня такой проект — это первая реальная возможность почувствовать камень, — говорит студентка Тамара Тоидзе. — Конечно же, мы работаем в мастерских, но, поверьте, быть здесь и смотреть на то, как создают свои композиции опытные мастера — это дорогого стоит. Я каждое утро с удовольствием приезжаю из Тбилиси и жду начала творческого дня». Чуть дальше снова скачок во времени: руины древней крепости. Говорят, что им как минимум 15 столетий. Дело в том, что на месте Рустави в свое время был великий город — столица царства Кухети. (Не путать с Кахетией).

Здесь жили земледельцы. Поэтому мастера строили оросительные каналы. По грузински «ру» переводится как канал. А «тави» — голова, исток. Так вот, Рустави переводится как исток канала. Теперь все ясно.

«Царство переживало разные периоды, — говорит археолог Мате Ахалая. — Было время, когда в него входили земли Кахетии и Картли. Поэтому население было достаточно большим. Выращивали пшеницу, виноград, делали вино, было развито животноводство. А эта крепость служила центром. И построена она на равнине, в отличие от многих крепостей Грузии, которые стояли на вершинах гор».

Познакомиться с прошлым можно в расположенном рядом с парком этнографическом музее. Здесь хранятся древние рукописи, карты, археологические находки. Кстати, с VIII века на этой территории жили представители фамилии Руставели . Поэтому есть версия о том, что великий грузинский поэт 12 — 13 столетий, автор эпоса «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, тоже родом отсюда.

«Первые сведения о городище на месте Рустави появились в летописи «Кртлис цховреба», — рассказывает директор музея Назиброла Пачикашвили. — Этот исторический документ, свидетельствует о том, что город являлся одним из древнейших поселений региона. Однако в период смуты, начиная с 12 и до середины 17 века он был под игом иноземных завоевателей. Монголы, турки-сельджуки, персы, — кто только не завоевывал эти земли. В конце концов, люди стали покидать их и уходили в горы для того, чтобы спастись».

К началу XIX века, как свидетельствуют источники, на этом месте была лишь пустыня. Повторное освоение территории началось после Великой Отечественной войны.

Причина четвертая. Купить сувенир в необычном магазине

На строительстве Рустави и предприятий, расположенных в городе, работали и военнопленные. Именно поэтому здесь наряду с жилыми кварталами стали строить так называемые спецучреждения. Впоследствии на их месте появились руставские колонии строгого режима . Нет, мы не советуем туристам оказаться здесь. Тем не менее, гости города могут в специализированном магазине приобрести сувениры, которые сделаны руками заключенных. Вот и причина номер четыре.

Из валяной шерсти мастерицы, кажется, могут сделать все, что угодно. Войлок по-грузински — «тека», многие женщины умеют обращаться с ним с детства.

«Я сама из Западной Грузии. Там всегда наши бабушки делали войлок, а потом разукрашивали его. Эта продукция сейчас в моде», — говорит заключенная Тамар Башарадзе. Работы выставлены в небольшом павильоне. Его ассортименту может позавидовать любая сувенирная лавка. Бижутерия, панно, гобелены, картины и иконы. Все сделано руками заключенных. При этом, многие их них до сих пор ничего общего с рукоделием не имели. Например, пластический хирург Елена Гелашвили и иглу-то в руках держала только хирургическую. Теперь — вышивает.

«Девочки меня поддержали, научили рукоделию и теперь я с удовольствием часами провожу время за работой», — говорит она. Приносит эта работа и доход: изделия мастериц продаются через интернет, деньги зачисляются на их личные счета. Директор женской колонии Нестан Верулашвили, одна из авторов идеи, сама добивалась разрешения в разных инстанциях. Теперь она намерена идти дальше.

«Мы хотим открыть при нашей колонии пекарню и небольшое кафе. Ведь многие из наших заключенных прекрасно умеют готовить», — сказала она корреспонденту «МИР 24». По ее словам, самое главное — чтобы женщины-заключенные не потеряли надежду и были готовы вернуться в общество.

Причина пятая. Посетить детский сад, расположенный в самолете

Именно благодаря этому старенькому ЯК-40 дошкольное учреждение города Рустави стало известно во всей Грузии. О том, как воздушное судно, бороздившее заоблачные дали, оказалось здесь, ходят легенды. Некоторые говорят, что оно прилетело и совершило посадку на футбольном поле. Кто-то утверждает, что его списали, разобрали, а потом собрали вновь, но уже для полета детской мечты. «Его мы доставили сюда при помощи тягача. Ночью, когда почти не было движения, — говорит директор детского сада Гарри Чапидзе. — Когда ехали по трассе, как в фильме „Приключения итальянцев в России“, водители автомобилей были в шоке. А жителей Рустави, которые это видели из окон и на утро рассказывали соседям, посчитали ненормальными».

Экипаж отправляется в полет ежедневно, после полдника. В салоне вместо кресел — небольшие столики и стульчики, книжки и мягкие игрушки — все, что пригодится в полете. Кто здесь пассажир, а кто бортпроводник, не важно. Главное — необычная обстановка, которая малышам так нравится.

«Они к нам приходят, а уходить уже не хотят, — рассказывает воспитатель Мака Самхарадзе. — Те, кто постарше и уже летал на самолетах, потом приходят и рассказывают, что совсем им было не страшно. Мы им ничего не запрещаем — могут трогать и переключать все, что угодно». Старшеклассник Саба Чапидзе приходит поучаствовать в импровизированном полете сразу после школы. Помогает воспитателям и примеряет на себя будущую профессию. Он мечтает стать пилотом и уже решил: поступать будет в авиационный. «Я сюда часто привожу своих одноклассников, — говорит он. — Им тоже очень нравится. Вообще— то я хочу, чтобы и для школьников здесь проводили занятия, скажем, по физике». Идея оставить самолет на территории детсада спасла его от переплавки. Теперь ветеран не только в идеальном состоянии, но и приносит радость детям. Воспитатели говорят, что после такого полета малыши лучше засыпают. Каждый турист сможет открыть Рустави по-своему. Кстати, этот город называют еще и автомобильной столицей Грузии. Так как здесь расположен самый крупный в стране авторынок. Так что если решитесь, то можно и машину себе купить, и на ней дальше поехать.

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