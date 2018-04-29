В Калининграде разгромили памятник учёным Кёнигсберга

Калининграде разгромили подпорную стенку памятника, посвящённого учёным Кёнигсберга

Как сообщают очевидцы, разрушения обнаружили утром 28 апреля. Неизвестные поломали стену, вырвали перила.

В некрополе захоронены: астроном Фридрих Бессел, профессор химии Август Вертер, поэт, писатель, публицист Теодор Гиппель, физик Франц Нейман, философ и писатель Иоганн Розенкранц, композитор, музыковед Лоиз Кёлер, лингвист Карл Лерс, ботаник Роберт Каспари и профессор математик Фридрих Ришело.

В администрации города данный инцидент пока не прокомментировали.