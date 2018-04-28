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Глава Архангельской области считает, что развитие Арктики должен курировать вице-премьер
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Глава Архангельской области считает, что развитие Арктики должен курировать вице-премьер 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Задачи по развитию Арктической зоны страны требуют введения должности куратора на уровне правительства или вице-премьера по вопросам северных территорий. Такое мнение высказал в субботу в кулуарах «Гайдаровских чтений», проходящих в субботу в Архангельском Северном арктическом федеральном университете, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
"Мне не очень нравится идея каких-то специальных федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются той или иной территорией, все же их задача заниматься страной. Но у столь важной и серьезной территории, как Арктическая зона Российской Федерации, должен быть свой попечитель, куратор, вице-премьер, в конце концов, который живет этой частью и погружается в ее задачи не вместе с какими-то другими, а именно курируя", — сказал Орлов.
Он также считает, что в компетенцию такого федерального чиновника должны были бы войти не только вопросы развития самой Арктической зоны, но также и Северного морского пути, развития арктических водных биологических ресурсов и другие.
"Гайдаровские чтения" проходят в САФУ в субботу. В этом году конференция посвящена развитию цифровых технологий и их значению в экономике регионов, а также в управлении территориями.
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