Глава Архангельской области считает, что развитие Арктики должен курировать вице-премьер

Игорь Орлов. МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. /ТАСС/. Задачи по развитию Арктической зоны страны требуют введения должности куратора на уровне правительства или вице-премьера по вопросам северных территорий. Такое мнение высказал в субботу в кулуарах «Гайдаровских чтений», проходящих в субботу в Архангельском Северном арктическом федеральном университете, губернатор Архангельской области

"Мне не очень нравится идея каких-то специальных федеральных органов исполнительной власти, которые занимаются той или иной территорией, все же их задача заниматься страной. Но у столь важной и серьезной территории, как Арктическая зона Российской Федерации , должен быть свой попечитель, куратор, вице-премьер, в конце концов, который живет этой частью и погружается в ее задачи не вместе с какими-то другими, а именно курируя", — сказал Орлов.

Он также считает, что в компетенцию такого федерального чиновника должны были бы войти не только вопросы развития самой Арктической зоны, но также и Северного морского пути, развития арктических водных биологических ресурсов и другие.

"Гайдаровские чтения" проходят в САФУ в субботу. В этом году конференция посвящена развитию цифровых технологий и их значению в экономике регионов, а также в управлении территориями.