Албин потребовал объяснение у проектировщиков корпуса детской больницы №2

Совещение состоялось в Смольном в субботу, 28 апреля. Албин потребовал объяснить ему, почему не готова проектная и рабочая документация по объекту. Задержка составляет два года. При этом на работы выделили 25,1 млн рублей.

Чиновники ответили, что для того, чтобы получить одобрение Госэкспертизы, необходимо выполнить работы по шумоглушению здания от трансформаторной подстанции и дизельной электростанции, что будут обслуживать корпус больницы. Для этого, в свою очередь, необходимо заменить окна в соседнем жилом доме, который является памятников федерального значения.

В результате вице-губернатор дал указание предоставить рабочую документацию до 30 августа.