В штате Нью-Йорк планируют запретить полиэтиленовые пакеты

Анонсируя нововведение, Эндрю Куомо процитировал пословицу: «Мы не унаследовали землю, мы просто заимствуем ее у наших детей». Согласно представленному законопроекту, запрещающему использование одноразовых мешков, исключение будет сделано для пакетов, которые используются для упаковки сырого мяса, рыбы или птицы, пакеты для продажи сыпучих продуктов и фруктов, сумок для еды на вынос, мешков для мусора, одежды и некоторых других.

Предложение губернатора сформировалось в результате доклада, подготовленного комиссией, которую глава штата созвал в прошлом году после блокирования городского законопроекта о введении сбора в 5 центов на каждый одноразовый пакет. Введение надбавки одобрил Городской совет Нью-Йорка 5 мая 2016 года, однако меру не поддержали члены Ассамблеи и Сената штата Нью-Йорк. Противники 5-центового сбора объясняли, что он станет несправедливой нагрузкой на потребителей с низкими доходами.

Запрет пластиковых пакетов был одним из восьми вариантов, рассмотренных в докладе комиссии. Между тем в документе обозначается и ряд недостатков, в том числе тот факт, что бумажные пакеты, альтернатива пластиковым, обходятся розничным торговцам «в три-пять раз дороже, чем одноразовые полиэтиленовые пакеты».

Члены Ассамблеи и Сената штата Нью-Йорк пока осторожно отнеслись к новому законопроекту. Демократ, член Городского совета, разрабатывавшего проект по введению 5-центового сбора, Брэд Ландер назвал предложение Куомо прозрачным политическим маневром.

"Я хотел бы верить, что губернатор серьезно относится к сокращению миллиардов одноразовых пластиковых пакетов, которые жители Нью-Йорка отправляют на свалки каждый год, но это похоже на избирательную кампанию", — заявил Ландер.

Актриса Синтия Никсон , заявившая о своем намерении баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк и представившая недавно свою программу полного перехода штата на возобновляемые источники энергии к 2050 году, рассказала журналистам, что ее кандидатура могла вдохновить губернатора поменять мнение по некоторым темам, на которые он ранее давал неопределенные ответы. «Кажется, в прошлом месяце был ряд вопросов, по которым губернатор Куомо изменил мнение довольно поразительно», — сказала она.

Ричард Аззопарди, пресс-секретарь Куомо, объяснил, что обнародование законопроекта связано с завершением работы комиссии и ее экспертов, а не с выставлением кандидатуры Никсон.

Если законопроект Куомо будет принят, Нью-Йорк присоединится к Калифорнии, первому штату США, где законодательно запретили пластиковые пакеты в 2016 году, а также штату Гавайи, где использование одноразовых мешков запрещено де-факто (действующее правило, не закрепленное законом).

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