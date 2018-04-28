Уснул — нарушил, переоделся — снова виноват

В столичных аэропортах ужесточили правила поведения. Меры подаются под предлогом заботы о безопасности и комфорте пассажиров. И некоторые из них действительно вполне адекватны. Например, запрет прослушивания музыки без наушников наверняка сэкономит окружающим кучу нервных клеток, рассекать по залу ожидания или зоне прилета на роликах или гироскутере не лучшая идея, а багаж без присмотра на полном серьезе может стать причиной для эвакуации — кто знает, что там внутри? Но часть запретов больше похожа на подборку странных законов мира.

Верхом на животных кататься нельзя. Придется, видимо, сказать своему принцу на белом коне, чтобы подождал снаружи. Будет, конечно, уже не так эффектно, но зато никто ничего не нарушит. А если серьезно, то для крупных животных есть отдельные правила перевозки, и даже при большом желании на буренке в аэропорту не покатаешься.

Остальные ограничения не такие смешные.

С тем, что отныне ребенка на багажную тележку не посадишь, еще можно как-то смириться, но как быть с запретом на «переодевание в неположенных местах»? Прилетаю я, значит, в российскую зиму из какой-нибудь южной страны, хочу сменить свое легкое платьице на утепленные штаны с толстовкой, не успеваю зайти в туалет, чтобы переодеться, а мне — «дамочка, оплатите штраф». Он, конечно, символический — это дешевле, чем потом покупать ворох лекарств, чтобы избавиться от подхваченной простуды, но отдавать свои кровные все равно обидно. Чем я мешаю удобству или безопасности окружающих, просто сменив одежду?

Около года назад мой рейс задержали почти на семь часов. Устав от ожидания, взяла себе кофе в автомате, но одно неловкое движение — и капучино оказался на моей светлой блузке. Застирать ее не вышло, пришлось выуживать из багажа свитер. По новым правилам, я не могу сделать ни того, ни другого. Так и пришлось бы сверкать кофейными подтеками. Когда после пяти часов бесцельного блуждания по Шереметьево мне и моим товарищам по несчастью объявили, что вылетим мы не ранее, чем еще через два часа, многие решили прикорнуть на сиденьях. Попытаетесь сделать это сегодня или завтра — вас тут же растолкают и объявят нарушителем спокойствия и порядка. И как быть пассажирам с пересадкой более восьми часов?

Можно, конечно, презрительно скривиться и сказать, что для таких случаев существуют отели и хостелы, но билеты с такими долгими пересадками обычно значительно дешевле, и берут их люди, желающие сэкономить. В конце прошлого года на католическое Рождество я оказалась в Цюрихе , до самолета оставалось 12 часов. Прилетела поздно — выбираться в город уже не было никакого смысла, и я просто спала на лавочке. Нет, не как бомж, как обычный пассажир. Ну зачем мне снимать койко-место и тащиться ради этого в город, если и нужно всего-то немного подремать?

Особенно странно нововведения выглядят на фоне предстоящего чемпионата мира по футболу. Болельщики вообще имеют привычку разбивать в аэропортах палаточные городки. Кемпинг — это, наверное, и правда лишнее, но как объяснить, почему нельзя спать, переодеваться, ставить сумку на эскалатор? Более того, откуда иностранцам, приехавшим поболеть за любимую команду, знать о том, что у нас тут теперь «все строго»? Лягут они отдохнуть или, воодушевленные матчем, решат послушать гимн, а с них сдерут штраф. Не смертельно, но осадочек останется.

Понятно, что таким образом пытаются бороться с бездомными, «прописавшимися» в аэропортах, но почему под раздачу попадают обычные пассажиры? Ведь это все решается одним правилом из нового списка — без билета нельзя находиться в аэропорту более суток. К чему остальные меры? Люди без определенного места жительства переселятся на вокзалы, где пока еще можно и подремать, и помыться, а мы с вами, вместо того чтобы предвкушать путешествие, будем теперь нервно озираться, пытаясь понять, не нарушили ли мы ненароком какое-то правило.