Зоомагазинам штата Мэриленд запретят продавать животных из питомников

Мэриленд станет вторым после Калифорнии штатом США , где розничным зоомагазинам будет запрещено продавать щенков и котят, поставляемых из питомников для разведения животных. Губернатор штата Ларри Хоган подписал законопроект, несмотря на протест владельцев семи зоомагазинов. О нововведении рассказывает издание The Washington Post.

В штате Мэриленд действуют правила, требующие, чтобы зоомагазины раскрывали информацию о заводчиках и отказывали в сотрудничестве тем из них, которые в течение последних двух лет были замечены министерством сельского хозяйства США в недобросовестной деятельности. Однако, по мнению Бенджамина Крамера, который лоббировал закон, что этой меры недостаточно, так как удаление отчетов об инспекциях с веб-сайта министерства подвергают сомнению честность селекционеров.

Владельцы зоомагазинов говорят, что работают с ответственными заводчиками, которых неверно охарактеризовали как «щенячьи фабрики» ("the puppy mills" — коммерческие питомники, стремящиеся получать прибыль от продажи как можно большего числа щенков). К 2020 г., когда закон в Мэриленде вступит в силу и в штате будет сложно найти породистых щенков, желающим придется обратиться к Интернету, где продажи трудно регулировать. По данным американского общества защиты животных Humane Society, почти 260 населенных пунктов в США перестали продавать щенков, хотя продажа в них не была запрещена.

"Мы не могли бы быть в этом бизнесе в течение 20 лет, если бы заводчики не заботились о собаках", — говорит Джини Томсон, которая со своим мужем владеет зоомагазинами в Роквилле и Тоусоне. Хотя Томсон признает, что на рынке есть «плохие игроки», продавец утверждает, что ее бизнес не таков: вместе с мужем они регулярно посещают своих заводчиков, которых около 50, и могут поэтому лично поручиться за условия содержания животных.

Эмили МакКобб, профессор школы ветеринарной медицины имени Каммингс в университете Тафтса, считает, что запрет на все розничные продажи может привести к нехватке домашних собак, а также к тому, что люди, которые хотят стать ответственными владельцами домашних животных, не смогут найти, где приобрести питомцев. «Мы не проделали хорошую работу по информированию людей, как найти ответственных заводчиков», — сказала МакКобб.

По мере того как количество коммерческих питомников в США уменьшилось в последние годы, снизилось и количество животных, погибших в приютах. Расследование The Washington Post показало, как группы зоозащитников, управляющие приютами, самостоятельно находят и закрывают «щенячьи фабрики». С 2009 года такие группы потратили $2,68 млн на покупку 5761 собак и щенков у заводчиков.

"Мы действительно сейчас не имеем этического решения", — говорит МакКобб. Она и адвокаты из гуманного общества считают, что люди, покупающие домашних животных, должны попросить посмотреть условия, в которых живут родители щенков, и тогда уже принимать решение.

Материал предоставлен проектом "+1".