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Что запретил русским Павел I
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Что запретил русским Павел I 

Кириллица 29 минут назад
Фото: Кириллица
Правление «русского Гамлета» было коротким, но богатым на реформы, в том числе весьма специфические.
Бакенбарды
Павел вступил на престол в 1796 году в обход слухов о завещании Екатерины Великой, согласному которому якобы трон должен был занять его старший сын, будущий император Александр I. Правление Павла в оценках историков выглядело бессмысленным и неудачным. Характерной чертой пяти лет павловского императорства стала борьба с вольнодумством в совершенно внезапных направлениях.
Представляется, что, налагая запреты, Павел не иначе как каждый раз вскрикивал: «Эврика!». Избавление от бакенбард, бачков, баков — одна из внезапных идей, необычная попытка стандартизации мыслей. Парикмахерские способности императора реализовались в создании новой прически. Все обязывались носить косичку, зачесывать волосы исключительно назад и окончательно отказаться от бачков.
Первым делом Павел примерил новый образ на себя — и тем самым смог избавиться от доброй половины комплексов. Был император беден растительностью на лице. Павлу — счастье, а народ бачки сбрил и еще сильнее задумался. У каждого времени свои герои. Ссыльные бакенбарды в народ вернутся вместе с законодателем словесных и не только мод Александром Сергеевичем Пушкиным. Шутка ли — родиться в год отмены бакенбард.
Русскому народу в павловскую пятилетку пришлось нелегко. Вступив на престол, новый император радикально обозначил начало своего правления: в 1797 году Павел запретил вальс как неприличный танец. Почему любимый дворянский танец казался императору непристойным, остается загадкой. Загадочным вообще казался Указ Павла I от 1 декабря, в числе запретных ныне вещей — были и бакенбарды, и женская одежда («воспрещается ношение синих женских сюртуков с красными воротниками и белою юбкою»).
Что же с танцами? Через год вальс вернулся в танцевальный обиход — император влюбился. Анна Петровна Лопухина любила балы, а вальс почитала лучшим танцем. Павел оценил привилегию держать партнершу так близко и шептать даме на ушко подобающие случаю глупости. Современники, кстати, списывали нелюбовь Павла к вальсу на неудачу — император упал в танце.
Букли
Очередной запрет указа 1797 года, очередная попытка Павла урезонить не только умы подданных, но и вкусы. 17 июня исчезли букли и челки.
Иностранная литература
В бытность императором, Павел повел борьбу с литературой. Ужесточение цензуры руками правителя — для истории России не новость. Ужесточал цензуру и Петр, и Николай II. Мать Павла I, с чьими порядками рьяно сражался Павел Петрович, ссылала Радищева, а сын Николай прославился благодаря «чугунному» уставу.
Перед императором стояла действительная угроза, во Франции победила революция. Павел, искоренитель вольнодумства, испугался французской бациллы. В 1800 году на одной из границ Российской империи таможня конфисковала порядка 552 книг, а внутри страны трудились редкие государственные типографии, частные были закрыты.
Выезд
Вкупе с запретом на иностранную литературу в 1800 году, молодые люди лишились права выезжать за границу. Запрет на путешествия хранил головы молодых людей в «домостроевском» порядке, избавляя от ненужного, крайне заразительного вольномыслия. Французская революция перевела Российскую империю «на карантин».
Слова
В XVII веке Российская империя получила в пользование французский язык. Наряду с немецким, на французском писали и говорили. Использование французского вытеснило любовь к немецкому, на французском языке изъяснялись императоры, дворяне, военные. Более того, говорить на русском, не используя французского, считалось mauvais ton. Павел I получил достойное образование, и не только военное, но и филологическое. Император любил литературу, писал и говорил, как на немецком, так и на французском языках.
Борьба с повсеместным проникновением французской речи в быт Российской империи была очевидным следствием страха. Боялся Павел революционной Франции и вспоминать о ней не хотел. В 1800 году исчезли французские платья, отныне позволялось иметь лишь один сюртук немецкого кроя. Исчезали и слова. Привычные — «гражданин» и «отечество» были заменены на «обыватель» и «государство», а слово «отряд» менялось на «деташемент». Отворачиваясь от Франции, Россия искала поддержки у Старого Фрица.
Форма
Современники отмечали схожесть профилей Павла I и Фридриха II Великого. Родственники по крови — король прусский и российский император были схожи по нраву и предпочтениям. Отказавшись от влияния Франции, Павел нашел в лице Фридриха Великого не только союзника, но и учителя. Оглядываясь на опыт Пруссии, Павел Петрович провел реформу армии. Были созданы новые военные округа, введены новые уставы, права и обязанности военнослужащих, строились казармы.
Современники реформы не оценили — муштра и фрунт вызывали негодование в самой армии. Павел переодел всю российскую армию — потемкинское обмундирование сменила форма армии Фридриха Великого. Форма, кстати, считалась архаичной, а молодым военным вовсе не хотелось ходить «в старье». Впрочем, у нового обмундирования было одно достоинство — шинели. В 1812 году шинель от Павла спасла русскую армию, теплая и легкая, в условиях холода она вызывала зависть французского противника.
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