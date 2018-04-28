США угрожают Европе «торговой войной»

Власти США поставили странам Евросоюза ультиматум. Вашингтон навязывает ЕС квоты. В случае отказа на продукцию этих стран будут введены жёсткие таможенные пошлины.

«Мы просим всех принять квоты, если не тарифы», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Инициаторы заявляют, что квоты нанесут по странам Европы наименьший удар в отличие от таможенных тарифов.

Сроки выбора ограничены, окончательное решение Европа должна огласить до 1 мая. После ограничения вступят в свою силу. Пока Евросоюз с решением окончательно пока не определился

«Торговая война — это игра с потерями для каждого», — приводит агентство слова министра финансов Бельгии Йохана Ван Овервелдта.

Оглашая свою точку зрения он призвал своих европейских коллег быть спокойными и попробовать найти решение, которое поможет избежать потерь с обеих сторон.

По данным Блумберг, Европа оказалась перед тяжелым выбором: либо согласиться на нарушающие правила Всемирной торговой организации (ВТО) квоты США, либо попасть под ограничительные таможенные пошлины, которые противоречат как правилам ВТО, так и правилам самого ЕС.

Квота на европейский товары в США составляет 90% поставок Европы в Штаты за последние два года.

Таможенные пошлины же составят 25% на сталь и 10% на алюминий.