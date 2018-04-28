«Трудных» подростков Чечни повели на экскурсию

Подросткам, состоящим на учёте в УМВД , устроили познавательную экскурсию в Грозном , сообщили STAV.AIF.RU в министерстве ЧР по национальной политике.

«Трудных» подростков отвели в Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова. Там заместитель гендиректора музея выступил в роди экскурсовода и рассказал подопечным о жизни и труде первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Затем ребятам показали Дом печати, в котором базируются самые важные газеты и журналы региона. Там руководители местных СМИ рассказывали подросткам о работе журналистов. Гостям объяснили, что стать журналистом сможет любой из них, как только окончит среднюю школу и пройдёт обучение в Центре подготовки и переподготовки работников СМИ.