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В Тихвине опять назначили дату открытия моста через Вязитский ручей
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В Тихвине опять назначили дату открытия моста через Вязитский ручей 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
29 апреля 2018 года — такая дата прозвучала в ходе пресс-конференции для представителей средств массовой информации. Сроки сдачи переправы переносятся уже не в первый раз. Изначально движение планировалось возобновить 17 ноября 2017 года.
На встрече с журналистами, состоявшейся на главной городской переправе, заместитель главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству Константин Волков сообщил, что 28 апреля, в течение дня подрядная организация из Санкт-Петербурга будет проводить работы по нанесению разметки. На прошлой неделе было уложено дорожное полотно, заасфальтированы пешеходные дорожки. В воскресенье, 29 апреля, мост будет открыт для движения автотранспорта и пассажиров.
В мае продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории, посадке травы и кустарников, устройству дорожек, пандусов и смотровых площадок. Что касается сроков завершения работ, то согласно муниципальному контракту, они заканчиваются 1 июня. Однако погодные условия внесли свои коррективы: во время прохождения паводка не было возможности вести работы в нижней части моста. Акт приемки будет подписан после выполнения всех работ и оформления контрольно-исполнительской документации..
Редакция ivbg.ru напоминает, что до начала работ по реконструкции мост через Вязитский ручей эксплуатировался на протяжении 55 лет. Дорога по переправе проходит через центр города и максимально загружена.
С июля 2017 года движение по центральной артерии города было перекрыто. Реконструкцию хотели завершить к ноябрю, но обещание не выполнили. Далее запуск движения отложили до 1 декабря, но открытие опять не состоялось. Тогда в мэрии уточнили, что проект ремонта пришлось изменить, поскольку несущие балки переправы требуют полной замены. Ещё оказалось, что под мостом проходят кабельные линии, которые можно переносить только по согласованию с госэкспертизой.
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