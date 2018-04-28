В Орловской области более 400 жителей задали вопросы приставам

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области прошел День единого приёма граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители региона задали свои вопросы руководству Управления, начальникам профильных отделов аппарата, а также судебным приставам-исполнителям. Особенность, отличающая этот день приема граждан от всех остальных — всероссийский статус мероприятия. В структурных подразделениях Управления приём граждан вели начальники отделов — старшие судебные приставы, их заместители, а также судебные приставы-исполнители.

В День единого приема граждан было принято более 400 человек, из них: 10 человек обратились в аппарат Управления, 393 человека — в структурные подразделения к старшим судебным приставам и их заместителям. Обращения поступили от должников, взыскателей и лиц, не являющихся стороной исполнительного производства. Кроме того, граждане обращались на прием непосредственно к судебным приставам — исполнителям.

Наиболее часто граждане обращались: по вопросу взыскания денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, по вопросу взыскания задолженности по алиментам, по вопросу взыскания кредиторской задолженности, о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, по вопросу взыскания штрафов, наложенных за административные правонарушения. Кроме того, граждане обращались за оказанием правового помощи и для получения информации о ходе исполнительного производства.

В ходе проведения Дня единого приема граждан граждане активно обращались по вопросам наличия на исполнении исполнительных производств, а также оплаты задолженности непосредственно к судебным приставам-исполнителям. Также, должниками были предоставлены платежные документы об оплате имеющейся задолженности на общую сумму 304 000 руб. по 64 исполнительным производствам.

По результатам приема руководством Управления даны указания по принятию дополнительных мер по отдельным исполнительным производствам. Часть вопросов поставлена на личный контроль. Следует отметить, что проведение приёмов граждан — важная составляющая работы судебных приставов, призванная увеличить степень открытости Службы при взаимодействии со сторонами исполнительного производства.