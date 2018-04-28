Мякинин и другие русские фамилии, которые являются скандинавскими

Варяги издревле жили по-соседству с русичами. Эти два народа часто воевали друг с другом, но больше сотрудничали: торговали, делились опытом, перенимали различные ремесла. Многие шведы, норвежцы и финны перебирались из своих стран в новгородские, псковские, вологодские и архангельские земли. Они быстро ассимилировались на новой территории. Изначально скандинавские фамилии становились русскими по звучанию и написанию.

Варяги и Русь

Согласно норманнской теории возникновения Руси, наша страна была создана варягами. На это указывает и сам факт призвания скандинавского князя Рюрика, и многочисленные сходные слова, обнаруженные лингвистами в языке древних викингов и современном русском. Однако не все так просто. Большинство ученых отвергают норманнскую теорию, как недостаточно обоснованную. А обилие сходных слов объясняют тем, что они всегда являлись общеупотребительными в Европе. И сейчас уже невозможно установить, кто у кого заимствовал. К тому же, как выясняется, в России не так уж и много фамилий, имеющих скандинавское происхождение, если сравнивать, например, с тюркскими или финно-угорскими. История взаимоотношений варягов и русских насчитывает не одно тысячелетие. Так, «Повесть временных лет», датированная XII веком, указывает на то, что княжеский род Древней Руси начался с легендарного Рюрика. Как известно, скандинавы торговали с жителями новгородских, псковских земель еще до принятия христианства. Воины разных народов совместно охраняли знаменитый торговый путь «Из варяг в греки». Купцы и ремесленники, наемники и охотники, искатели приключений, беглые люди — все они переселялись на новые территории в поисках лучшей жизни. Здесь они женились, заводили семьи. Поэтому многие историки причисляют варягов к этнической группе в составе Руси, на которую также распространялись местные законы. В основном, от скандинавов пошли фамилии людей, чьи предки являлись жителями севера европейской части нашей страны: архангельских, вологодских, псковских и новгородских земель.

Шведские, норвежские, финские, датские

Так исторически сложилось, что среди русских фамилий, имеющих варяжское происхождение, превалируют шведские. Просто наши страны не раз вступали в вооруженные конфликты друг с другом. Например, за время Северной войны (1700-1721 гг.) в плен были захвачены около 20 тысяч солдат и офицеров. Некоторые шведы и норвежцы сдавались русским без боя. Из них около 5 тысяч человек не вернулись на родину после окончания войны: одни остались жить в северо-западных регионах России, а другие были сосланы в Сибирь. Не желая выделяться среди населения нашей страны, скандинавы сознательно русифицировались. Их фамилии обретали окончания на -ов (-ев) и -ин (-ын), и через три-четыре поколения никто уже не мог с точностью определить происхождение. Так, распространенная среди шведов, норвежцев и финнов фамилия Даль в нашей стране могла превратиться в Далев или Далин, а ее носители сами думали, что она образована от русского слова «даль». Точно так же произошла и фамилия Мальмасов (изначально Мальмас плюс нужное окончание). Некоторые шведы и норвежцы шли еще дальше. Они не просто прибавляли к своим фамилиям местные окончания, но и буквально переводили их на русский язык. Если скандинавское имя Ян можно соотнести со здешним именем Иван, то некий пленный Янсен буквально становился Ивановым, Петерсен — Петровым, Эмильсен — Емельяновым, Андерсон — Андреевым и т.п. А вот фамилию Кнутсен никто не переводил, просто записывали как Кнутов, заменив традиционное шведское окончание -сен. В то же время некий Карлов может оказаться потомком Карлсена, но не того, который живет на крыше. Интересна и история происхождения фамилии Ослин, которая не имеет никакого отношения к известному животному. Просто некоторые пленные солдаты из Норвегии назывались так в память о родном городе — Осло. А вот их потомкам пришлось доказывать, что предок не обладал ослиным упрямством, получив обидное прозвище, он просто был норвежцем. [С-BLOCK]

Больше повезло тем, чей пращур носил фамилию Оркан, которая переводится со всех скандинавских языков как «ураган». Его дети и внуки стали Оркиными. Точно также и фамилия известного русского полководца Александра Суворова (1730-1800 гг.) произошла от шведского предка, которого звали Сувор (Свор), что в переводе означает «сильный». Согласно имеющимся данным, пращур полководца перебрался в нашу страну в 1622 году и поступил на русскую службу. Несмотря на непростые отношения со Шведским королевством, в Москве охотно принимали выходцев из этой страны, их ценили как специалистов в военных и административных вопросах. А вот предок человека, который носит фамилию Пунгин, определенно, был состоятельным купцом. Ведь шведское слово «пунг» означает «кошелек». Такое прозвище, преобразованное затем в фамилию, мог получить только обеспеченный мужчина. А его потомки, вероятно, и не догадываться о своем происхождении. Не исключено, что русские окончания к скандинавским фамилиям добавлялись местными писцами без согласования с их носителями. Финнам же, например, говорили, что здесь правильнее не Мякинен, а Мякинин. Не Костышен, а Костышин. Не Виртанен, а Вертынин. Так же датчанин Персен стал Перовым, а Колсен — Колчиным. Кстати, фамилии Шведов (Шведкин), Норманский (Норманских), Данов (Данин), Варягов (Варяжский) и подобные им не обязательно означают, что их носители являются потомками скандинавов. Соответствующие прозвища жители Пскова и Новгорода могли дать и соотечественникам, долгое время прожившим за границей или имеющим торговые связи с иностранцами.

От заимствованных слов

Русских слов, которые были заимствованы у скандинавов, по мнению большинства лингвистов, не так уж и много. Однозначно, к ним относятся: ларь, сельдь, пуд, якорь, крюк, ябеда, пурга, кнут, мачта, а также название реки — Волга. Интересно происхождение слова «ябеда», в Древней Руси советник (доверенное лицо) князя, которому тот делегировал часть своих властных полномочий, назвался «ябедник». Изначально это слово не имело такой негативной эмоциональной окраски, как в наши дни. Фамилии, произошедшие от заимствованных слов, не указывают на скандинавское происхождение их носителей. Хотя Ларин, Пудов, Крюков, Пургин могли быть образованы от переиначенных на русский манер норвежских, шведских и финских слов, имеющих аналогичное значение. Кроме того, вместе с дружиной князя Рюрика на Русь пришли имена собственные: Аскольд, Глеб, Игорь, Олег и Ольга. Редкое имя Нора считается произошедшим от Норны (скандинавской богини судьбы). Так что и Норкины вполне могут оказаться потомками древних викингов.