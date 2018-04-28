Тюрьмы Шри‐Ланки — приют чистоты и моды. Россиянин вспомнил, как стал звездой у заключенных

Шри‐Ланка ‐ одно из популярных у российских туристов мест отдыха. Иногда, пусть и не по своей вине, путешественники попадают там в неприятные истории, которые заканчиваются задержанием или арестом. Это может произойти и из‐за незнания местных законов. «360» рассказывает об особенностях местной тюремной системы и историях, в какие могут попасть россияне.

Источник фото: Департамент тюрем

Тюремная система

Тюремная система Шри-Ланки удивительно прозрачна. По крайней мере, официально. На сайте Департамента тюрем можно найти информацию обо всех действующих в стране исправительных учреждениях. К ним относятся:

— закрытые тюрьмы — то есть учреждения, обнесенные стенами для осужденных заключенных. Таковых на Шри-Ланке три: крупнейшая Великада, Махара и Богамбара;

— следственные тюрьмы (19 штук) — закрытые тюрьмы для взятых под стражу;

— открытые тюремные лагеря (9) — учреждения без заборов по периметру, где заключенные содержатся под минимальной охраной;

— рабочие лагеря — тюрьмы без стены периметра, где осужденные на небольшие или средние сроки содержатся под минимальной охраной;

— центры освобождения от работ — учреждения без стен и охранных устройств. В них содержатся заключенные, которым приговором суда разрешено работать на любой работе без сопровождения, но необходимо являться на ночлег;

— изоляторы — учреждения возле судов. В них заключенных переводят за день-два до рассмотрения дела и увозят после заседания. Там же содержат приговоренных к лишению свободы до отправки в тюрьму.

Также на острове существуют два коррекционных центра для молодых правонарушителей 16-22 лет: Паллансена — закрытая тюрьма и открытый лагерь и Талдена — открытый лагерь для уличенных в приеме наркотиков. Кроме того, для несовершеннолетних преступников работает исправительная колония Ватарека. В 2017 году на перевоспитании там находились всего 14 юношей.

Население Шри-Ланки составляет 21,6 миллиона человек. Если верить отчету департамента о состоянии тюремной системы, в начале 2017 года в закрытых тюрьмах ожидали приговора или итогов апелляций, а также отбывали наказание около 27 тысяч человек, в учреждениях для молодых правонарушителей — 397 заключенных, в остальных — примерно 91 тысяча арестантов.

К началу прошлого года реально осужденных на острове было всего 24 тысячи человек. Из них 19,8% были приговорены к лишению свободы на месячный или меньший срок, 25,1% — на один-три месяца, 23,9% — на три-шесть месяцев, 13,4% — на 6-12 месяцев, 10 и более лет — 0,7%, 5-10 лет — 0,8%, 3-5 лет — 0,9%.

Тюремная мода

До суда арестантам разрешено находиться в камерах в национальной или европейской одежде. Для мужчин это брюки, шорты, футболки и рубашки, для женщин — платья или блузки с юбками.

Источник фото: Департамент тюрем

Источник фото: Департамент тюрем

Осужденным заключенным выдают белую робу. Мужчинам — шорты и футболку, женщинам — саронг и футболку.

Источник фото: Департамент тюрем

Ожидающие приговоров или результатов апелляции одеты в белые блузы и клетчатые саронги.

Источник фото: Департамент тюрем

Как россиянин оказался в тюрьме

Россиянин Сергей в 2015 году приехали на остров с семьей. Они арендовали тук-тук. При этом у Сергея были водительские права международного образца, которые он забыл зарегистрировать в полиции.

Источник фото: архив Сергея

«Однажды мы ехали домой, и сзади в наш тук-тук влетел местный житель на байке, который ехал с ребенком. По всем правилам я не виноват. Кстати, шлемы у них были не застегнуты. После столкновения люди упали. С ребенком было все в порядке, а мотоциклист — одноногий инвалид — лежал на земле, у него из уха шла кровь», — рассказал Сергей «360».

На место ДТП прибежали местные, и кто-то из них отвез байкера в ближайшую больницу. Полиции местные заявили, что турист ехал по встречной полосе и сбил инвалида с ребенком. Сергей как смог объяснил, что произошло, чуть позже на помощь подтянулся друг Андрей, свободно изъясняющийся на английском. В итоге русским туристам предложили проследовать в отделение.

«Там мне сообщили, что я задержан. Когда я поинтересовался основаниями, мне посоветовали договориться с пострадавшим. Я даже из жалости был готов пожертвовать бедному инвалиду с ребенком некую сумму денег. Но пострадавший и его родственники начали вымогать астрономические суммы типа трех тысяч долларов. Я платить отказался», — добавил Сергей.

Врачи были готовы отпустить мотоциклиста из госпиталя уже через час. А в больницу он лег для того, чтобы получить от Сергея деньги. Выяснилось это позднее, когда стороны вели переговоры. При посещении больницы оказалось, что инвалид приплатил за госпитализацию. Окончательно сомнения развеялись, когда россияне увидели, как пострадавший передвигается по палате. Но на Шри-Ланке, если происходят инциденты с госпитализацией, второго участника всегда помещают под стражу до начала судебного разбирательства или выяснения обстоятельств.

«Сначала я сидел в полиции, причем ко мне там отнеслись хорошо: оставили переночевать в кабинете на диванчике, а не в камере. На следующий день меня и других задержанных отвезли к судье домой из-за того, что был какой-то праздник, есть у них такая практика. И тот сказал, что нужно ехать в тюрьму», — пояснил Сергей.

Местная знаменитость

Россиянина отправили в СИЗО Галле. По словам Сергея, его появление в камере выглядело как «приход голой белой женщины в деревню папуасов» — других белых людей или иностранцев в тюрьме не было.

Местные тут же предложили мне лучшее место из тех, что были. Некоторые из тех, кто там сидит и имеет в камере какой-то вес, даже сходили и взяли мне новую циновку, подушку и одеяло. Первую ночь я провел в общем коридоре, потом меня перевели в другое отделение

— Сергей.

В первом отделении сходить ночью в туалет было невозможно: удобства находились на общей территории, а после отбоя камеры закрывали. В корпусе, куда его перевели, были камеры площадью около 40 квадратных метров с душем и туалетом. Там размещались примерно по 30 арестантов, которые спали на циновках на полу. Впрочем, полы были теплыми, а в камере иногда было жарко. Отношение к Сергею было хорошим, никаких конфликтов ни с ним, ни между собой у заключенных не было.

«Может быть, это мне, конечно, так повезло, но я ни разу не видел никаких стычек. Ко мне постоянно все подходили и знакомились. Можно сказать, что меня знала вся тюрьма», — добавил он.

После подъема арестанты умывались и завтракали. Затем было свободное время, можно был сходить на прогулку. Днем корпуса закрывались, и заключенные смотрели телевизор или отдыхали. Правда, развлечения вроде просмотра телевизора были строго по расписанию.

Питание и гигиена

Пища на Шри-Ланке острая. Качество блюд в тюрьме было немного хуже тех, что Сергей обычно заказывал в качестве экзотики в кафе для местных. Кормили в основном рисом с небольшим количеством специй, курицы и простых овощей типа моркови и лука. В целом еда была невкусной, но съедобной и качественной. Из-за нервного перенапряжения Сергей не мог много есть. Тогда сокамерник, помогавший ему, вне очереди провел россиянина к врачу.

Врач когда-то училась в СССР, немного помнила русский язык. Мы поговорили, я рассказал, что случилось, она пояснила, что у них так принято. А потом прописала мне особую диету. В дополнение к обычному рациону я стал получать вареные яйца, бананы, некоторые экзотические фрукты

— Сергей.

Тюрьма была очень чистой, подчеркнул Сергей. Составляли график дежурств, и все сокамерники по очереди убирали отхожее место. «В этом плане ланкийцы — очень чистоплотные. Такого, чтобы „авторитеты“ не мыли или что два человека моют, а остальные 30 сидят, не было. Я туалеты не мыл, ну может, еще пара человек тоже, и все», — отметил он.

Душ можно было принимать хоть каждый день. Также на улице были обустроены места для стирки белья. Заключенным выдавали мыло — этим каждый занимался самостоятельно. Несмотря на нищету, вспоминает Сергей, ланкийцы — очень чистоплотные люди.

Нехорошие советы

Все это время, сказал Сергей, его жена и друг пытались узнать, что можно сделать. Полицейские советовали поговорить с потерпевшим и заплатить, тогда дело закроется. Но из-за того, что судебная машина уже закрутилась, даже деньги не смогли бы изменить ситуацию. Супруга Сергея звонила в российское посольство, но консул якобы сказал: «Вы что там, офигели? У меня тут труп россиянина — и то я не поехал, а вы хотите, чтобы я приезжал из-за какой-то ерундовой аварии разбираться?».

Такое вот отношение. Мои друзья написали в наше консульство гневное письмо. На что те отписались, что будут следить за ситуацией и приедут на суд. На суд, конечно же, никто не приехал. Абсолютно наплевательское отношение

— Сергей.

Первые четыре дня россиянин провел в полном неведении. Местные рассказывали женщине страшилки, что к Сергею «нельзя приходить, никого не пустят», хотя в действительности можно было приносить передачи и навещать. Также местные советовали найти поручителя. Говорили, что им может выступить представитель посольства или кто-то из местных. А за то, чтобы им стать, местные требовали денег.

Как оказалось позднее, поручителем спокойно могла выступить супруга Сергея. Тогда бы его отпустили сразу после, аварии под подписку о невыезде до суда. Но россиян подвело незнание местных законов.

Наконец супруга Сергея позвонила знакомым, которые уже давно живут на острове. В тот же день они навестили Сергея и привезли ему передачу. Еще через три дня состоялся суд. Россиянина наказали штрафом примерно в 60 долларов за незарегистрированные в полиции права. Причем ему предложили выбрать: оплатить штраф сразу же или отправится в тюрьму на три месяца.

Инвалиду же пришлось заплатить около 200 долларов. Оказывается, он вообще не имел права ездить на мотоцикле. Мог бы сразу договориться и получить свои 300-500 долларов, а так остался с носом

— Сергей.

Великада — крупнейшая тюрьма

Тюрьма Галле, в которой оказался Сергей, среднестатистическая. А вот Великада — крупнейшее учреждение строгого режима на Шри-Ланке, занимающее площадь в 19 гектаров. Ее построили в 1841 году британские колониальные власти. На территории тюрьмы имеется собственная виселица, не использующаяся с 1959 года. Есть и собственная типография, на которой работают заключенные.

Тюрьма рассчитана на содержание примерно двух тысяч заключенных. Перенаселенность почти в пять раз — основная проблема учреждения. В конце 2016 года в стенах Великады ожидали приговора или отбывали сроки 9,8 тысячи заключенных. В исправительном учреждении в различных зданиях находятся как мужчины, так и женщины: 2,7 тысячи фигуранток дел и 531 приговоренная к лишению свободы.

25-27 июля 1983 произошла «Бойня в тюрьме Великада», когда арестанты убили 53 заключенных народности тамила. Это случилось во время «Черного июля» — серии беспорядков на Шри-Ланке из-за убийства группы солдат государственной армии членами организации Тигры освобождения Тамил-Илама. Расследование резни в тюрьме контролировал генпрокурор острова, многих участников бойни приговорили к смерти.

Пятью годами позже в тюрьме вспыхнул бунт, поводом для которого послужили невыносимые условия жизни. Во время ЧП из учреждения сбежали более 220 арестантов. В 2010 году более 50 охранников и полицейских пострадали во время поиска в камерах спрятанных телефонов или наркотиков. Похожий случай произошел в 2012 году, тогда ранения получил 31 человек.

В том же году власти страны объявили о возобновлении смертной казни. Через несколько дней, во время очередного обыска камер, заключенные Великады снова взбунтовались. Заключенные забросали правоохранителей камнями и проникли в оружейную комнату. Приехавший спецназ применил слезоточивый газ, арестанты ответили стрельбой. 27 полицейских и охранников скончались на месте, ранения получили еще 13 правоохранителей и 23 арестанта.

Отель в тюрьме

Форт Хамменхил на полуострове Джафна долгие годы служил пересыльным пунктом, откуда в тюрьмы увозили осужденных за грабежи или мародерство. Туда же ссылали приговоренных к принудительным работам.

С 2009 года в форте размещался гарнизон солдат. Затем здание отреставрировали, с 2016 года там располагается музей и маленький бутик-отель на четыре номера. Каждому его постояльцу выдают полосатую робу, а кормят скудным тюремный пайком.

Недовольные рационом туристы могут посетить расположенный при отеле ресторан.

Несмотря на кажущуюся невзрачность, место очень популярно у туристов, а отель считается одним из лучших на острове: столики и номера приходится бронировать задолго до даты поездки.