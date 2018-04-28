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Бизнесмен Михаил Дашкиев 7 мая даст мастер-класс неподалеку от Восточного Дегунина
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Бизнесмен Михаил Дашкиев 7 мая даст мастер-класс неподалеку от Восточного Дегунина 

Управа района Дмитровский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В понедельник, 7 мая, в школе № 1631 на Клязьминской улице состоится очередная встреча клуба «Я 2.0. Твое обновление». В качестве приглашенного гостя на ней выступит основатель проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Михаил Дашкиев расскажет слушателям, как правильно ставить цель и как найти в себе силы, чтобы ее добиться, — отметил представитель администрации. — Мастер-класс будет посвящен поиску себя и своего дела в жизни.
Участников встречи будут ждать к 17.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация, осуществить которую можно по ссылке.
Адрес школы № 1631: Клязьминская улица, дом 8а. (мю)
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