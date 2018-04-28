Бизнесмен Михаил Дашкиев 7 мая даст мастер-класс неподалеку от Восточного Дегунина

В понедельник, 7 мая, в школе № 1631 на Клязьминской улице состоится очередная встреча клуба «Я 2.0. Твое обновление». В качестве приглашенного гостя на ней выступит основатель проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Михаил Дашкиев расскажет слушателям, как правильно ставить цель и как найти в себе силы, чтобы ее добиться, — отметил представитель администрации. — Мастер-класс будет посвящен поиску себя и своего дела в жизни.

Участников встречи будут ждать к 17.00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация, осуществить которую можно по ссылке.

Адрес школы № 1631: Клязьминская улица, дом 8а. (мю)