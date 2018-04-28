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Жителей Дмитровского района научат расслабляться на бесплатных уроках йоги под открытым небом
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Жителей Дмитровского района научат расслабляться на бесплатных уроках йоги под открытым небом 

Управа района Дмитровский города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В парке «Ангарские пруды» этим летом будут проходить занятия по разным направлениям йоги. Как сообщается на официальном портале мэра Москвы, мастер-классы стартуют 1 июня и завершатся 31 августа.
«Инструкторы познакомят горожан более чем с 20 видами йоги. Например, посетители парков смогут повторить или освоить новые асаны и пранаямы (дыхательные упражнения) хатха-йоги, кундалини-йоги, аштанга-виньяса-йоги, каула-йоги и power-йоги. Все эти виды сочетают в себе медитацию, дыхательную гимнастику и физическую нагрузку», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что с подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте Лианозовского парка, к которому относятся «Ангарские пруды», за несколько дней до начала занятий.
Парк «Ангарские пруды» расположен на пересечении улицы Софьи Ковалевской и Коровинского шоссе. (мю)
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