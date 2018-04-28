Ещё
ГТЛК передала восьмой SSJ 100 авиакомпании «Азимут»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГТЛК передала восьмой SSJ 100 авиакомпании «Азимут» 

Банки.ру 40 минут назад
Государственная Транспортная Лизинговая Компания передала очередной, восьмой самолет SSJ 100 российской авиакомпании «Азимут». Самолеты в рамках договора лизинга между ГТЛК и «Азимутом» поставлялись в компоновке на 100 и 103 места, уточняется в сообщении ГТЛК.
Особенностью салона на 100 мест является техническая возможность изменять компоновку, которая может быть как одноклассной на 100 мест, так и двуклассной на 93 места в зависимости от актуальных потребностей эксплуатанта.
Маршрутная сеть авиакомпании «Азимут» связывает города Северо-Кавказского и Южного федеральных округов между собой, а также с другими регионами России, минуя московский авиаузел.
Банки.ру: последние новости
Банк «Новый Символ» признан банкротом Сбербанк совместно с телеканалом «Пятница» запускает ТВ-шоу Внешэкономбанк: блокчейн может лишить граждан некоторых нужных вещей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян383
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам70
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ79
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение