ГТЛК передала восьмой SSJ 100 авиакомпании «Азимут»

Государственная Транспортная Лизинговая Компания передала очередной, восьмой самолет SSJ 100 российской авиакомпании «Азимут». Самолеты в рамках договора лизинга между ГТЛК и «Азимутом» поставлялись в компоновке на 100 и 103 места, уточняется в сообщении ГТЛК.

Особенностью салона на 100 мест является техническая возможность изменять компоновку, которая может быть как одноклассной на 100 мест, так и двуклассной на 93 места в зависимости от актуальных потребностей эксплуатанта.