Ещё
Руководство нефтебазы в Серпухове оштрафовали за нарушения пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководство нефтебазы в Серпухове оштрафовали за нарушения пожарной безопасности 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Городская прокуратура приняла меры в связи с нарушениями закона о промышленной и пожарной безопасности на объекте акционерного общества «Серпуховская нефтебаза», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Ранее организация произвела монтаж, электромонтаж и пусконаладку системы нагрева. Однако данные работы были выполнены без проектной документации и положительного заключения экспертизы на техническое перевооружение системы нагрева. Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях предприятия не отвечает предъявляемым требованиям.
«В связи с этим Серпуховская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица и его генерального директора административные дела. ЦУ Ростехнадзора привлекло виновных лиц к административной ответственности и оштрафовало на общую сумму около 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Руководству АО «Серпуховская нефтебаза» прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.
РИАМО: последние новости
Стало известно, во сколько обойдется мясо для шашлыка в Москве на майские праздники Свыше 30 известных спикеров выступили на Synergy Insight Forum в Москве В Роскомосе оценили рисунок второклассника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян385
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам75
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ79
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение