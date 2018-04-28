Руководство нефтебазы в Серпухове оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Городская прокуратура приняла меры в связи с нарушениями закона о промышленной и пожарной безопасности на объекте акционерного общества «Серпуховская нефтебаза», сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ранее организация произвела монтаж, электромонтаж и пусконаладку системы нагрева. Однако данные работы были выполнены без проектной документации и положительного заключения экспертизы на техническое перевооружение системы нагрева. Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях предприятия не отвечает предъявляемым требованиям.

«В связи с этим Серпуховская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица и его генерального директора административные дела. ЦУ Ростехнадзора привлекло виновных лиц к административной ответственности и оштрафовало на общую сумму около 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Руководству АО «Серпуховская нефтебаза» прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.