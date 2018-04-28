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Дебаты о создании свободной зоны от Атлантики до Тихого океана пройдут на ПМЭФ
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Дебаты о создании свободной зоны от Атлантики до Тихого океана пройдут на ПМЭФ 

360tv.ru 49 минут назад
Дебаты на тему «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия» пройдут в рамках Петербургского международного экономического форума. Трансляцию проведет RT.
Участники обсудят, возможно ли в современных реалиях создание свободного пространства для сотрудничества на территории от Атлантики до Тихого океана, какие преимущества и недостатки находят в интеграции партнеры с Востока и Запада, а также результаты, которые получили евразийские страны от интеграционных объединений. Кроме того, запланировано обсуждение возможностей многостороннего трансъевразийского экономического сотрудничества.
Сегодня пространство от Атлантики до Тихого океана является пространством взаимного недоверия. Центр этого недоверия находится по ту сторону Атлантики. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в сохранении состояния конфликта. Отсюда задача: сохранить диалог и потенциал взаимодействия. Только это позволит возродить идею единого пространства от Атлантики до Тихого океана
Алексей Пушков, сенатор.
Организаторы опубликовали культурную программу Петербургского международного экономического форума. По их мнению, гостей и участников ПМЭФ‐2018 ждет насыщенная и интересная программа.
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