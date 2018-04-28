Как на Западе забыли о военном преступлении США в Эль-Фаллудже

15 лет назад, 28 апреля 2003 года, в иракском городе Эль-Фаллуджа американские военные обстреляли мирных жителей, которые вышли на демонстрацию против вторжения США . Погибли 17 человек, более 70 получили ранения. Впоследствии город стал одним из главных очагов сопротивления армии Соединённых Штатов. Для его штурма американцы использовали белый фосфор — запрещённое зажигательное оружие, сильнейший яд. Многие иракцы, выжившие в той бойне, остались калеками.

28 апреля 2003 года, в день рождения бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, произошло одно из самых кровавых событий за годы войны в Ираке . В Эль-Фаллудже после вечерней молитвы на митинг против вторжения американских военных собрались около 200 местных жителей. Протесты проходили у территории, где вооружённые силы США разбили свой лагерь.

Точных данных о том, как завязался конфликт, нет. Американцы утверждают, что по ним открыли огонь, а они только оборонялись. Иракцы заявили, что первыми стали стрелять американцы.

Однако известен результат: военные армии Соединённых Штатов убили 17 местных жителей (по другим данным — более 20), по меньшей мере 70 получили ранения. Менее чем через 48 часов на улицы города вышли около тысячи человек и забросали штаб-квартиру американцев ботинками и камнями. В ответ по ним снова открыли огонь: один человек погиб, ещё 15 пострадали.

«Этот город очень хорошо характеризует образ расстрелянного, разгромленного Ирака», — заметил в беседе с RT эксперт Института стран Ближнего Востока Сергей Балмасов

События в апреле 2003 года стали катализатором нарастающего сопротивления в городе. Участившиеся случаи столкновений привели к тому, что спустя год американское командование приняло решение начать операцию «Бдительная решимость». Однако первая битва за Эль-Фаллуджу обернулась неудачей, и армия США была вынуждена отступить.

«Это далеко не самый крупный город, но он стал одним из символов сопротивления американцам. Одним из главных центров, несгибаемым, который неоднократно восставал», — рассказал Балмасов.

В ноябре 2004 года произошла вторая битва за Эль-Фаллуджу. Тогда американцы сумели штурмом взять город. При этом в ходе боёв они применили белый фосфор, и последствия этого ощущаются до сих пор.

«Всё началось после нападения американцев на Эль-Фаллуджу. Сначала у меня было несколько выкидышей, а потом родилась Фатима», — рассказала RT одна из местных жительниц.

Её дочь родилась с пороками развития рук и ног. Врачи, которые изучают последствия боёв за Эль-Фаллуджу, выяснили, что это произошло из-за фосфора, который использовали американцы.

«Я провела исследование на основе взятых образцов. Мы проанализировали их в сертифицированных немецких лабораториях, которые не связаны ни с одной из политических партий. Там нашли уран, ртуть и другие опасные вещества», — заявила врач Фатимы.

По словам Балмасова, действия американцев в Эль-Фаллудже во многом стали причиной возникновения на территории Ирака «Исламского государства»*:

«Те события в значительной степени и вызвали радикализацию всего региона».

Однако в Вашингтоне предпочитают не вспоминать об этих эпизодах, постоянно обвиняя в применении химического оружия Дамаск или Москву . Такие перемены Балмасов объясняет контролем Запада над прессой.

«Кому принадлежат мировые СМИ, тот и задаёт тон. На что будет заказ, на то и будем обращать внимание», — считает эксперт.