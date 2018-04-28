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Во дворе дома на улице Петра Романова восстановили дорожное покрытие
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Во дворе дома на улице Петра Романова восстановили дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 46 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
Несколько выбоин оперативно заделали во дворе дома № 14 по улице Петра Романова после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью главы управы Южнопортового района Сергея Никитина.
«Сообщаем Вам, что выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Замечание устранено», — отмечается в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (ео)
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