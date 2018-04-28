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«А если они загорятся?» За Волгой у дома свалили в огромную кучу покрышки из соседних дворов
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«А если они загорятся?» За Волгой у дома свалили в огромную кучу покрышки из соседних дворов 

76.ru 44 минуты назад
Фото: 76.ru
Сегодня жители Заволжского района сфотографировали странную картину — к дому на Яковлеской, 10 приехал грузовик и вывалил огромную кучу шин. Гора лежит, ничем не огороженная. Местные переживают — а ну как загорится?
— Если такая куча загорится, будет большая проблема, — волнуются.
Покрышки в куче цветные. Очевидно, с клумб. Жители района узнают пока через сарафанное радио, что это за свалка образовалась — говорят, покрышки притащили сюда из соседних дворов.
Шины привезли на грузовике
Мы направили запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, что это за шинная зачистка в районе и когда уберут покрышки. Следите за публикациями.
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