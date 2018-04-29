В Госдуму внесен законопроект о снижении зарплат депутатов до средней по России

Документ, размещенный в думской базе, предусматривает поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». «В настоящее время члены Совета Федерации и депутаты Г осударственной Думы получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федерального министра. В 2016 году размер ежемесячной зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной платы по России . Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Г осударственной Думы устанавливается в размере средней заработной платы по Российской Федерации, которая 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей. Кроме того, законопроект отменяет ряд необоснованных привилегий членов Совета Федерации и депутатов Г осударственной Думы по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению», — говорится в пояснительной записке. Авторы документа, группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым , отмечают: «Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса». Фото: government.ru.