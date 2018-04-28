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Узбекистан приветствует итоги межкорейского саммита
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Узбекистан приветствует итоги межкорейского саммита 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 28 апреля /Синьхуа/ — Межкорейский саммит 27 апреля в Пханмунчжоме стал поистине историческим событием в летописи корейского народа. Об этом говорится в поздравительном послании главы Узбекистана Шавката Мирзиеева президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, сообщила сегодня пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
"Прорывные результаты этой встречи, находившейся в центре внимания всего мирового сообщества, стали возможными благодаря Вашей решительной позиции и неустанным усилиям по реализации миролюбивого курса, нацеленного на улучшение отношений между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой, обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а также укрепление доверия в регионе", — говорится в послании.
Ш. Мирзиеев заявил, что Узбекистан полностью поддерживает процесс денуклеаризации на Корейском полуострове и активные практические шаги корейского народа по пути к сближению, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. —0—
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