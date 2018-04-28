Узбекистан приветствует итоги межкорейского саммита

"Прорывные результаты этой встречи, находившейся в центре внимания всего мирового сообщества, стали возможными благодаря Вашей решительной позиции и неустанным усилиям по реализации миролюбивого курса, нацеленного на улучшение отношений между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой , обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а также укрепление доверия в регионе", — говорится в послании.

Ш. Мирзиеев заявил, что Узбекистан полностью поддерживает процесс денуклеаризации на Корейском полуострове и активные практические шаги корейского народа по пути к сближению, обеспечению стабильности и безопасности в регионе. —0—