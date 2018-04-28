Представила суперменом и захотела верить в чудо. Председатель ТСЖ «Вятская, 9» встретилась с Глебом Никитиным и узнала судьбу «дома с…

Фото yandex.ru/mapsПредставила суперменом и захотела верить в чудо. Председатель ТСЖ «Вятская, 9» встретилась с Глебом Никитиным и узнала судьбу «дома с трещинами»«Глеб Сергеевич, если все планы на наш дом реализуются, так и начну на старости лет верить в чудо». Именно такой отзыв отставила в социальной сети председатель ТСЖ «Вятская, 9» Наталья Гарина. Свой пост нижегородка украсила фотографией супермена.

«Не зря я ВРИО губернатора представляла таким… Не зря…», — добавила Наталья Гарина. Наталья встретилась с Глебом Никитиным сегодня в рамках приёма граждан.

По итогам разговора Глеб Никитин поручил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александру Байеру, Госжилинспекции Нижегородской области совместно с городской администрацией обеспечить оперативное взаимодействие по вопросам проведения геотехнического мониторинга жилого дома №9 по улице Вятской.

— Необходимо принять дальнейшие меры по недопущению чрезвычайной ситуации с домом, — сказал глава региона.

— Мы очень довольны принятым решением, — сказала Наталья Гарина. — Самое важное, что реконструкция дома продолжится. Мы заручились в этом вопросе поддержкой и города, и области.

После встречи Глеб Никитин отметил, что жильцам дома повезло с таким профессиональным председателем ТСЖ.

Напомним, печально известный дом на улице Вятской был сдан в 2009 году, и практически сразу пошёл трещинами. Люди, заплатившие миллионы за новое жилье, получили квартиры в здании, которое буквально трещит по швам. При этом застройщику удалось в суде перевалить вину на жильцов — якобы трещины образовались из-за того, что они устраивали перепланировки.

Несколько лет жители ходили по инстанциям, и, наконец, дело сдвинулось.