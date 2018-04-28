Стартовал пятый ежегодный конкурс проектов «Бюджет для граждан»

Задача участников — рассказать об общественных финансах в доступной форме. Высоко оценивается оригинальность форматов работ. Например, среди прошлогодних проектов были мультфильм, видеоролик, компьютерная игра и кроссворд.

Половина из 14 номинаций конкурса предназначена для физических лиц, другая — для юридических.

В этом году появились четыре новые номинации для физических лиц: «Популярный словарь налоговых терминов», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест» и «Современные формы визуализации бюджета для граждан».

Организации могут принять участие в таких номинациях, как «Лучший проект бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса» и «Лучшее event-мероприятие по проекту „Бюджет для граждан“».

В номинациях «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет: просто о сложном», «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах» и «Популярный словарь налоговых терминов» можно представить свои идеи в виде презентации с иллюстрациями, графиками, видеороликами или цитатами из книг, а также в форме сканвордов, кроссвордов и материалов информационных стендов.

Те, кто выбрал номинацию «Бюджет в стихах», напишут сонеты, эпиграммы, оды, хокку, басни, рондо, элегии, поэмы или баллады о личном, семейном и других видах бюджета. В рамках «Бюджетного квеста» конкурсанты придумают головоломки, настольные или видеоигры о бюджете, бюджетной терминологии, бюджетной системе и ее принципах. А в номинации «Современные формы визуализации бюджета для граждан» жюри оценит комиксы, плакаты, графические новеллы и открытки.

Компании, участвующие в номинации «Лучший проект бюджета для граждан», создадут концепции и дизайн-проекты брошюр «Бюджет для граждан» и «Путеводитель по бюджету города Москвы ». Использование инфографики и актуальных примеров поможет заработать дополнительные баллы.

В номинациях «Современные формы визуализации бюджета дли граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь» и «Бюджет для бизнеса» жюри оценит мультимедийные презентации, комиксы, плакаты, интернет-брошюры и буклеты.

Идеи лучшего event-мероприятия о бюджете города можно представить в виде опубликованной статьи о пресс-конференции, отчета о презентации, конференции, семинаре или фестивале, а также в виде проспекта выставки, пост-релиза или программы тренинга.

Как принять участие в конкурсе

Подать заявки на участие с приложением всех материалов (расчеты, презентации, статьи, буклеты, ссылки на интернет-ресурсы) можно до 21 июня включительно по адресу: Миусская площадь, дом 2/2. Копии проектов нужно отправить по электронной почте: AOKravchenko@fin.dep.mos.ru.

Итоги конкурса станут известны до 6 июля. Участники, занявшие призовые места, получат почетные грамоты и подарки. Лучшие проекты отправят на всероссийский этап конкурса, а их идеи используют для развития портала «Открытый бюджет города Москвы».

Подробности можно уточнить по телефону: +7 (495) 620-20-00 (добавочный 64043). Также информация о конкурсе доступна на портале «Открытый бюджет города Москвы».

История конкурса

Конкурс «Бюджет для граждан» проводится с 2014 года. Его цель — повышение финансовой и бюджетной грамотности горожан. Организатор — Департамент финансов Москвы. С 2016-го в подготовке и проведении конкурса участвует Департамент образования, а с этого года — Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве.

Конкурс ориентирован на широкую целевую аудиторию. Число его участников постоянно растет. Традиционно среди наиболее активных и сильных — учащиеся и преподаватели московских школ, колледжей и вузов.

В прошлом году в номинации «Бюджет: просто о сложном» победила сотрудница Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара Анастасия Федосеева . Она сняла фильм о том, как составить финансовый план и семейный (личный) бюджет. В этой же номинации лучшей стала презентация ученика пятого класса школы № 2006 Владимира Тараканова. Автор опросил одноклассников, провел аналогию с семейным бюджетом и составил памятку по его планированию и ведению.

Среди организаций в номинации «Лучший проект бюджета для граждан» победила школа № 2006. Команда создала обучающую презентацию о планировании доходов и расходов для школьников, их родителей и учителей.