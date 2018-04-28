Терминалы для продажи биткойнов появились в Ростове

Технологии входят в нашу жизнь быстрее чем кажется, первый терминал для продажи биткойнов заметил ростовчанин в супермаркете на площади Ленина и поспешил поделится этой новостью с подписчиками, сообщает Блокнот.

«Вот тебе и прогресс. Только недавно наши родители ломали себе голову над тем, как пользоваться смартфоном, а теперь и мое поколение рискует сильно отстать в развитии, если не начнет разбираться в электронных валютах» — написал Алексей М.

Такой «золотой» терминал, помимо привычного пополнения электронных кошельков, предлагает приобрести и криптовалюту. Биткойн — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P технологию, Биткойн функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети. Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно, размер комиссии влияет на приоритет при обработке транзакции. Обычно программа-клиент подсказывает рекомендуемый размер комиссии.