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Терминалы для продажи биткойнов появились в Ростове
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Терминалы для продажи биткойнов появились в Ростове 

Деловое сообщество 49 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Технологии входят в нашу жизнь быстрее чем кажется, первый терминал для продажи биткойнов заметил ростовчанин в супермаркете на площади Ленина и поспешил поделится этой новостью с подписчиками, сообщает Блокнот.
«Вот тебе и прогресс. Только недавно наши родители ломали себе голову над тем, как пользоваться смартфоном, а теперь и мое поколение рискует сильно отстать в развитии, если не начнет разбираться в электронных валютах» — написал Алексей М.
Такой «золотой» терминал, помимо привычного пополнения электронных кошельков, предлагает приобрести и криптовалюту. Биткойн — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P технологию, Биткойн функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети. Комиссия за проведение операций назначается отправителем добровольно, размер комиссии влияет на приоритет при обработке транзакции. Обычно программа-клиент подсказывает рекомендуемый размер комиссии.
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