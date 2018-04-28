Глава ФНПР прокомментировал инициативу по снижению зарплат депутатов

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов к средней по стране не может быть принят, поскольку сами же парламентарии не допустят такого снижения своего дохода, считает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков

"Конечно, это не будет принято. Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", — заявил Шмаков.

Он отметил, что сам поддержал бы снижение зарплат. «Это был бы хороший шаг для того, чтобы народные избранники знали, как живет простой народ», — заявил лидер профсоюзов.

Также внесенный законопроект отменяет некоторые «необоснованные привилегии» по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России

Правительство РФ не поддержало проект закона. В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом».

В связи с этим правительство отмечает, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что парламентарии обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями».