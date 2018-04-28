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Глава ФНПР прокомментировал инициативу по снижению зарплат депутатов
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Глава ФНПР прокомментировал инициативу по снижению зарплат депутатов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Законопроект о приравнивании зарплат сенаторов и депутатов к средней по стране не может быть принят, поскольку сами же парламентарии не допустят такого снижения своего дохода, считает глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
В субботу лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
"Конечно, это не будет принято. Сами не допустят, даже если дойдет до голосования, то они сами против себя не проголосуют. Пчелы не голосуют против меда", — заявил Шмаков.
Он отметил, что сам поддержал бы снижение зарплат. «Это был бы хороший шаг для того, чтобы народные избранники знали, как живет простой народ», — заявил лидер профсоюзов.
Также внесенный законопроект отменяет некоторые «необоснованные привилегии» по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.
Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
Правительство РФ не поддержало проект закона. В своем заключении на проект кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью — «общепринятым в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принципом».
В связи с этим правительство отмечает, что повышенное материальное обеспечение депутатов и сенаторов обусловлено природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что парламентарии обязаны «полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями».
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