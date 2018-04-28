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Ставропольцы против саранчи направят самолёты
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Ставропольцы против саранчи направят самолёты 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольский край будет обрабатывать посевы сельскохозяйственных культур от саранчи с помощью авиации, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора края.
Ситуацию на полях обсуждали на еженедельном совещании в правительстве. Первый зампред Николай Великдань доложил, что в крае почти завершён сев ранних яровых культур. Засеяно 95% от плановой площади, или около 900 тыс. га.
Озимые защищают от болезней и вредителей. Саранча ещё не появилась. От неё планируется обработать химпрепаратами порядка 300 тысяч гектаров полей. Для этого потребуется помощь полусотни самолётов и вертолётов. Кроме того, с 20 апреля заступила на дежурство наземная противоградовая служба.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-29 апреля по всему Северному Кавказу пройдёт грозы с градом.
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