Мусор в Костомукше и Муезерском районе будет вывозить ООО «АктивПро»

В конкурсе на вывоз мусора победила компания из Сегежи

Вывозить мусор в Костомукше и Муезерском районе будет компания ООО «АктивПро». Она победила в конкурсе, проведенном региональным оператором ООО «Автоспецтранс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Жалобу костомукшской компании «МСА», которая не согласилась с тем, что лот на вывоз мусора в Костомукше объединили с Муезерским районом карельское УФАС отказало удовлетворить.

В середине апреля 2018 года региональным оператором ООО «Автоспецтранс» были проведены торги, по результатам которых определились исполнители (операторы) на оказание вывоза мусора в районах Карелии . Исключение составил аукцион в части лота «Костомукшский городской округ — Муезерский район». Аукцион был приостановлен в связи с поступившей в УФАС жалобой от ООО «МСА». Компанию не устроил порядок формирования лотов, при котором регоператор объединил в один лот два района, что, по мнению «МСА», ставило исполнителя в заведомо неравные условия при торгах. Также регоператор указал, что при поведении аналогичной закупки в один лот были объединены Петрозаводск и Прионежский район, а условия проведения торгов согласованы с Министерством строительства Карелии.

Изучив эти и другие доводы ООО «Автоспецтрасн», а также представленные на рассмотрение жалобы материалы, карельское УФАС признало жалобу ООО «МСА» необоснованной. Договор на транспортировку ТКО с территорий Костомукши и Муезерского района региональный оператор заключит с ООО «АктивПро» — компанией, прошедшей торги.

С 1 мая ООО «Автоспецтранс», в чьи обязанности будет входить сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание и утилизация ТКО, в эти дни завершает подписание договоров между региональным оператором и компаниями-партнерами в районах.

Список победителей торгов и территории республики, на которых они будут осуществлять вывоз ТКО:

— Медвежьегорский район — МУП «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»

— Калевальский район — ООО «Калевальские коммунальные системы»

— Петрозаводск и Прионежский район (1) — ООО «ЭКОСЕРВИС»

— Петрозаводск и Прионежский район (2) — ООО «ЭКОГРАД-ПЕТРОЗАВОДСК»

— Петрозаводск и Прионежский район (3) — МУП «Автоспецтранс»

— Пудожский район — ООО «Автоспецтранс»

Костомукша и Муезерский район — ООО «АктивПро»

— Сортавальский район — ООО «СПЕЦТРАНС»

— Суоярвский район — ООО «Орион»

— Пряжинский район — МУП «Зеленый город»

— Олонецкий район — ООО „ТБО-СЕРВИС“

— Лоухский район — ООО „Жилищно-коммунальный участок ТАССА“

— Кемский район — ООО „Управляющая Компания — САС“

— Лахденпольский район — ООО „Зеленый город“

— Кондопожский район — ООО „Управляющая компания „Кондопожстрой“

— Беломорский район — ООО „Управляющая Компания — САС“

— Сегежский район — ООО „АктивПро“