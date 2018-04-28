Ещё
Мусор в Костомукше и Муезерском районе будет вывозить ООО «АктивПро»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусор в Костомукше и Муезерском районе будет вывозить ООО «АктивПро» 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
В конкурсе на вывоз мусора победила компания из Сегежи.
Вывозить мусор в Костомукше и Муезерском районе будет компания ООО «АктивПро». Она победила в конкурсе, проведенном региональным оператором ООО «Автоспецтранс». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Жалобу костомукшской компании «МСА», которая не согласилась с тем, что лот на вывоз мусора в Костомукше объединили с Муезерским районом карельское УФАС отказало удовлетворить.
В середине апреля 2018 года региональным оператором ООО «Автоспецтранс» были проведены торги, по результатам которых определились исполнители (операторы) на оказание вывоза мусора в районах Карелии. Исключение составил аукцион в части лота «Костомукшский городской округ — Муезерский район». Аукцион был приостановлен в связи с поступившей в УФАС жалобой от ООО «МСА». Компанию не устроил порядок формирования лотов, при котором регоператор объединил в один лот два района, что, по мнению «МСА», ставило исполнителя в заведомо неравные условия при торгах. Также регоператор указал, что при поведении аналогичной закупки в один лот были объединены Петрозаводск и Прионежский район, а условия проведения торгов согласованы с Министерством строительства Карелии.
Изучив эти и другие доводы ООО «Автоспецтрасн», а также представленные на рассмотрение жалобы материалы, карельское УФАС признало жалобу ООО «МСА» необоснованной. Договор на транспортировку ТКО с территорий Костомукши и Муезерского района региональный оператор заключит с ООО «АктивПро» — компанией, прошедшей торги.
С 1 мая ООО «Автоспецтранс», в чьи обязанности будет входить сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание и утилизация ТКО, в эти дни завершает подписание договоров между региональным оператором и компаниями-партнерами в районах.
Список победителей торгов и территории республики, на которых они будут осуществлять вывоз ТКО:
— Медвежьегорский район — МУП «Медвежьегорское энергосетевое предприятие»
— Калевальский район — ООО «Калевальские коммунальные системы»
— Петрозаводск и Прионежский район (1) — ООО «ЭКОСЕРВИС»
— Петрозаводск и Прионежский район (2) — ООО «ЭКОГРАД-ПЕТРОЗАВОДСК»
— Петрозаводск и Прионежский район (3) — МУП «Автоспецтранс»
— Пудожский район — ООО «Автоспецтранс»
Костомукша и Муезерский район — ООО «АктивПро»
— Сортавальский район — ООО «СПЕЦТРАНС»
— Суоярвский район — ООО «Орион»
— Пряжинский район — МУП «Зеленый город»
— Питкярантский район — МУП «Управляющая компания „Питкяранта“
— Олонецкий район — ООО „ТБО-СЕРВИС“
— Лоухский район — ООО „Жилищно-коммунальный участок ТАССА“
— Кемский район — ООО „Управляющая Компания — САС“
— Лахденпольский район — ООО „Зеленый город“
— Кондопожский район — ООО „Управляющая компания „Кондопожстрой“
— Беломорский район — ООО „Управляющая Компания — САС“
— Сегежский район — ООО „АктивПро“
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
В Воронеже скончался брошенный всеми родной брат Раисы Горбачевой История, которая возмутит каждого! Отставки у Медведева: вокруг нового правительства России развернулась интрига
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян385
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам75
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ79
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение