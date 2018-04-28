ФСИН начала проверку нарушений в Центре инженерно-технического обеспечения

"В настоящее время все денежные платежи, связанные с поставками инженерно-технического оборудования, приостановлены. Проводится служебная проверка. Незаконного расходования бюджетных средств не допущено", — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, ряд руководителей ГЦИТОиС и управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН отстранены от своих должностей.