Ещё
ФСИН начала проверку нарушений в Центре инженерно-технического обеспечения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСИН начала проверку нарушений в Центре инженерно-технического обеспечения 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Управление собственной безопасности ФСИН России провело проверку Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) и обнаружило нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время все денежные платежи, связанные с поставками инженерно-технического оборудования, приостановлены. Проводится служебная проверка. Незаконного расходования бюджетных средств не допущено", — говорится в сообщении.
По словам представителя ведомства, ряд руководителей ГЦИТОиС и управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН отстранены от своих должностей.
Ведомство уточняет, что если факт нарушений подтвердится, материалы проверки будут направлены в следственные органы. Проведение проверки находится на контроле у заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, отметили в ведомстве.
РИА Новости: последние новости
Охота на "ведьму". Меркель вернулась от Трампа другим человеком Турция хочет обсудить с Россией вопрос поездок по внутренним паспортам Казахстанскому бизнесмену разрешили купить активы в ленинградском порту
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян383
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам70
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ79
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение