Оборудование на 3 млн рублей получат донские колонии

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Ростовской области , средства на приобретение 82 единиц специализированного промышленного швейного оборудования выделены из резервного фонда регионального бюджета.

Закупленное оборудование предназначено для организации в исправительных колониях ИК-1 Зверево и ИК-12 Каменска-Шахтинского дополнительных швейных участков полного производственного цикла, где смогут работать более 100 осужденных в одну смену.

В настоящее время в обеих колониях идет подготовка помещений для размещения оборудования, а также подбор кандидатов на рабочие места среди осужденных.

Новые производства планируется запустить во втором полугодии 2018 года.