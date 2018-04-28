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Оборудование на 3 млн рублей получат донские колонии
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Оборудование на 3 млн рублей получат донские колонии 

АиФ Ростов 57 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Ростовской области, средства на приобретение 82 единиц специализированного промышленного швейного оборудования выделены из резервного фонда регионального бюджета.
Закупленное оборудование предназначено для организации в исправительных колониях ИК-1 Зверево и ИК-12 Каменска-Шахтинского дополнительных швейных участков полного производственного цикла, где смогут работать более 100 осужденных в одну смену.
В настоящее время в обеих колониях идет подготовка помещений для размещения оборудования, а также подбор кандидатов на рабочие места среди осужденных.
Новые производства планируется запустить во втором полугодии 2018 года.
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