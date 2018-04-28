Лавров направил приветствие участникам церемонии открытия стелы в «Артеке»

"В министерстве иностранных дел будут и впредь содействовать реализации различных начинаний, направленных на популяризацию богатейшего наследия отечественной дипломатии, продвижение позиций русского языка и отечественной культуры", — заявил Лавров в своем приветствии участникам церемонии открытия на территории детского лагеря «Артек» стелы «Дети — послы мира».

Стела содержит логотипы участников соглашения о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России, Дипломатическим клубом, средней школой— интернатом МИД России, Международным детским центром «Артек» и Фондом поддержки «Артек».

"Сегодня легендарный «Артек» — не только популярное место детского отдыха, но и важная международная площадка, способствующая расширению молодежных обменов, развитию межкультурного диалога", — добавил также Лавров.