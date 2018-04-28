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Лавров направил приветствие участникам церемонии открытия стелы в «Артеке»
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Лавров направил приветствие участникам церемонии открытия стелы в «Артеке» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В МИД РФ продолжат содействовать продвижению позиций русского языка и отечественной культуры, заявил глава министерства Сергей Лавров.
"В министерстве иностранных дел будут и впредь содействовать реализации различных начинаний, направленных на популяризацию богатейшего наследия отечественной дипломатии, продвижение позиций русского языка и отечественной культуры", — заявил Лавров в своем приветствии участникам церемонии открытия на территории детского лагеря «Артек» стелы «Дети — послы мира».
Стела содержит логотипы участников соглашения о сотрудничестве между Дипломатической академией МИД России, Дипломатическим клубом, средней школой— интернатом МИД России, Международным детским центром «Артек» и Фондом поддержки «Артек».
"Сегодня легендарный «Артек» — не только популярное место детского отдыха, но и важная международная площадка, способствующая расширению молодежных обменов, развитию межкультурного диалога", — добавил также Лавров.
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