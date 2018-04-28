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Вице-мэр Ялты связал открытие пляжей в регионе с «купальным сезоном»
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Вице-мэр Ялты связал открытие пляжей в регионе с «купальным сезоном» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Ялте пляжи планируется открыть к 1 июня. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин.
Замглавы администрации пояснил, что подготовка пляжей к купальному сезону имеет два этапа.
"Первый этап — это отсыпка пляжеформирующего материала. И второй этап — это документальная подготовка пляжей к курортному сезону и паспортизация, обследование, получение экспертиз. У нас 92 карты пляжа, из них 36 пляжей — это прибрежные территории, отведенные по договорам под благоустройство в рамках конкурсной процедуры. Остальные — принадлежат субъектам предпринимательской деятельности либо субъектом хозяйствования на основании других правоустанавливающих документов", — отметил он.
Антошкин напомнил, что в рамках подготовки пляжей к купальному сезону проводятся лабораторные исследования воды и водолазное обследование морского дна прибрежной зоны. «Работа ведется… Я думаю, что к курортному сезону будем готовы на все сто процентов, — заверил замглавы курортного города, и тут же исправил себя: — Купальному сезону».
Кроме того, комментируя жалобы населения на отсутствие доступа на пляжи региона, замглавы администрации рассказал о том, что в настоящее время ялтинские власти обсуждают вопрос допуска людей на пляжи с администрациями санаториев «Симеиз», «Морской прибой», «Ай-Петри», «Дюльбер» и пансионата «Кацивели».
"С санаториями «Ай-Петри» и «Морской прибой» достигнут паритет, и они понимают, что данную ситуацию нужно разрешать и людей нужно пропускать. Что касается «Башмака» (пляж «Башмак» санатория «Симеиз» — ред.), — ведутся переговоры с Министерством здравоохранения, Советом министров. Направлено письмо главе Республики с просьбой оказать содействие в данном вопросе. Есть вариант развития событий: там можно спокойно поставить КПП, чтобы люди могли спокойно заходить на пляж «Башмак», — пояснил он.
Антошкин также отметил, что уже достигнута договоренность с руководством санатория «Золотая Ялта» о пропуске через его территорию жителей и гостей Ялты на пляж «Кацивели». Кроме того, он уточнил, что сотрудники санаториев «Морской прибой» и «Дюльбер» в настоящее время «отрабатывают мероприятия по пропуску».
"Будут пропускать через территорию… Пропускная система видеонаблюдения, это закрытая территория, у них должны быть контртеррористические мероприятия (проведены — ред.)… Я думаю, что проблем у нас не возникнет", — заключил он.
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