В Сочи пропал мужчина

Спасатели ищут его в горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка поселка Дагомыс

Местный житель пропал в горах Сочи

24 апреля около 22.00 Владимир Шипельников ушел из дома в поселке Дагомыс. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Сочинец взял собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении. Он был одет в серые тонкие штаны, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. Родственники обратились за помощью в поиске Владимира Шипельникова в полицию.

Спасатели ищут 41-летнего мужчину в горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка (поселок Дагомыс). Эту местность обозначили родственники пропавшего. Там и ведут поиск в первую очередь, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем сочинце, просят обращаться по телефонам 268-02-02, 268-03-03.