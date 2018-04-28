Ещё
В Сочи пропал мужчина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи пропал мужчина 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Спасатели ищут его в горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка поселка Дагомыс
Местный житель пропал в горах Сочи.
24 апреля около 22.00 Владимир Шипельников ушел из дома в поселке Дагомыс. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Сочинец взял собой рюкзак, спальник, фонарь, другие походные вещи и оправился в неизвестном направлении. Он был одет в серые тонкие штаны, синюю кофту, спортивные сандалии, черно-серую кепку. Родственники обратились за помощью в поиске Владимира Шипельникова в полицию.
Спасатели ищут 41-летнего мужчину в горно-лесной местности поселка Воронцовка и в районе горы Успенка (поселок Дагомыс). Эту местность обозначили родственники пропавшего. Там и ведут поиск в первую очередь, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем сочинце, просят обращаться по телефонам 268-02-02, 268-03-03.
АиФ-Кубань: последние новости
В Сочи с 30 апреля по 2 мая можно подняться на борт фрегата «Херсонес" Контрабанду икон XVII-XIX веков предотвратили на таможне Новороссийска Энергетики Кубани перешли на усиленный контроль за энергообъектами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом89
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам361
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением30
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ125
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение