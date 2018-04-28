Ещё
Зимбабве разрешило выращивание каннабиса в медицинских целях, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зимбабве разрешило выращивание каннабиса в медицинских целях, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство Зимбабве легализовало выращивание конопли в медицинских и научных целях, сообщает местная газета Herald со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальной защиты детей Дэвида Париренятвы (David Parirenyatwa).
Согласно заявлению, для производства необходимо будет получить соответствующую лицензию от самого министра здравоохранения.
"Заявление на получение лицензии должно быть предоставлено министру в двух экземплярах и сопровождаться соответствующей пошлиной и тремя копиями плана места производства, предложенного для лицензирования", — говорится в заявлении.
Для получения лицензии частному лицу необходимо доказать, что он является гражданином страны, а юридическому — что компания зарегистрирована в Зимбабве.
Заявка также должна содержать подробное описание того, как именно заявитель собирается использовать каннабис. Кроме того, необходимо указать максимальное количество каннабиса, которое заявитель собирается производить или продавать.
По данным газеты, лицензия будет выдаваться сроком на пять лет, после чего будет предоставлена возможность получить новую.
Ранее производство марихуаны в любых целях в стране было запрещено и уголовно наказуемо, нарушителей могли приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет.
РИА Новости: последние новости
Россия помешала дестабилизации ситуации в Сирии, заявили в Венесуэле В ОЗХО начался брифинг представителей РФ и свидетелей "химатаки" в Сирии ФСИН начала проверку нарушений в Центре инженерно-технического обеспечения
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом94
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам363
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением31
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ128
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение