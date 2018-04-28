Зимбабве разрешило выращивание каннабиса в медицинских целях, сообщили СМИ

МОСКВА , 28 апр — РИА Новости . Правительство Зимбабве легализовало выращивание конопли в медицинских и научных целях, сообщает местная газета Herald со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальной защиты детей Дэвида Париренятвы (David Parirenyatwa).

Согласно заявлению, для производства необходимо будет получить соответствующую лицензию от самого министра здравоохранения.

"Заявление на получение лицензии должно быть предоставлено министру в двух экземплярах и сопровождаться соответствующей пошлиной и тремя копиями плана места производства, предложенного для лицензирования", — говорится в заявлении.

Для получения лицензии частному лицу необходимо доказать, что он является гражданином страны, а юридическому — что компания зарегистрирована в Зимбабве.

Заявка также должна содержать подробное описание того, как именно заявитель собирается использовать каннабис. Кроме того, необходимо указать максимальное количество каннабиса, которое заявитель собирается производить или продавать.

По данным газеты, лицензия будет выдаваться сроком на пять лет, после чего будет предоставлена возможность получить новую.

Ранее производство марихуаны в любых целях в стране было запрещено и уголовно наказуемо, нарушителей могли приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет.