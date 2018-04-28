«Точка кипения» даст зеленый свет полезным инициативам 

Почти половину территории Калужского инновационного культурного центра в скором времени займет «Точка кипения». Это — пространство коллективной работы, где ученые и чиновники, студенты и бизнесмены, технари и гуманитарии смогут обмениваться опытом и проводить мероприятия во благо развития региона по разнообразным направлениям. 26 апреля организатор работы «Точки кипения» — Яков Казацкий и координатор проекта — Надежда Карпова анонсировали его журналистам, рассказали, как проект реализован в других городах, какое смысловое наполнение и функционал будет у него в Калуге. «Точка кипения» будет оснащена проекторами, компьютерами и ТВ-панелями, обещают решить и проблему с мобильной связью. «Яма» для коворкинга со ступеньками смягчится подушками, там удобно и эффективно можно будет проводить время, «темная комната» станет некой зоной релаксации и по совместительству складом. Большое пространство коворкинга позволит проводить на его территории крупные встречи с количеством участников до 50 человек. Если организаторам понадобится зал-трансформер, его использование придется согласовывать за два месяца. Сейчас проект работает в тестовом режиме, под его эгидой уже состоялся воркшоп по 3D-моделированию. После майских праздников городской голова Дмитрий Разумовский проведет здесь форсайт. Для «Точки кипения» все лидеры — равны. Если у вас есть аудитория, проблема и ее решение, «горячая» тема для обсуждения (кроме политики и религии) или просто желание сделать жизнь в городе лучше — you`re welcome! Чтобы все состоялось, нужно подать заявку на сайт проекта leader-id.ru, зарегистрировать свое мероприятие и дождаться одобрения. Что особенно приятно, организация мероприятий в «Точке кипения» — бесплатна, в качестве бонуса можно рассчитывать на помощь от координаторов: в техническом плане и, например, в приглашении первых лиц, если это требуется. — Государство заинтересовано в новых бизнесах, выстраивании безбарьерного диалога власти и общества, реализации общественно полезных проектов. Поэтому Агентство стратегических инициатив и разработало формат «Точка кипения». Это — пример горизонтальной инфраструктуры поддержки, — объясняют координаторы. Культура, политика и бизнес — это все же не лебедь, рак и щука, поэтому симбиоз этих направлений на территории ИКЦ обещает быть выгодным и интересным как для города, так и для его жителей.