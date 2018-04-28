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Ученые создадут генетически модифицированные кораллы
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Ученые создадут генетически модифицированные кораллы 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Коралловые рифы необычайно важны для морской экосистемы, они способствуют размножению рыб, защищают сушу от больших волн. Но кораллы находятся на грани исчезновения. Глобальное потепление, повышение уровня моря и окисление океанов усложняют процесс формирования рифов. Однако кораллы недостаточно изучены, поэтому ученым сложно остановить их исчезновение.
Но недавно специалисты объявили, что стал доступен новый инструмент для изучения кораллов: генетическое редактирование, предоставляемое системой CRISPR/Cas9. Возможность выборочного удаления генов может помочь в понимании того, как кораллы функционируют, и в конечном итоге даст инструмент, помогающий преодолеть изменение климата.
Сейчас проходят тестирования, но пока сложно сказать, будет ли технология успешной. Как и люди, кораллы имеют две пары набора хромосомов — с отцовской и материнской линии. Система CRISPR/Cas9 способна отредактировать гены только с одной стороны. Генетически модифицированные кораллы остаются здоровыми, но необходимо вырастить не меньше двух коралловых поколений, чтобы убедиться в безопасности и эффективности такого генетического вмешательства.
Другая проблема состоит в том, что вмешательство в генетику непременно повлечет за собой протестные выступления противников ГМО.
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