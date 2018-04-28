Ученые создадут генетически модифицированные кораллы 

Коралловые рифы необычайно важны для морской экосистемы, они способствуют размножению рыб, защищают сушу от больших волн. Но кораллы находятся на грани исчезновения. Глобальное потепление, повышение уровня моря и окисление океанов усложняют процесс формирования рифов. Однако кораллы недостаточно изучены, поэтому ученым сложно остановить их исчезновение.
Но недавно специалисты объявили, что стал доступен новый инструмент для изучения кораллов: генетическое редактирование, предоставляемое системой CRISPR/Cas9. Возможность выборочного удаления генов может помочь в понимании того, как кораллы функционируют, и в конечном итоге даст инструмент, помогающий преодолеть изменение климата.
Сейчас проходят тестирования, но пока сложно сказать, будет ли технология успешной. Как и люди, кораллы имеют две пары набора хромосомов — с отцовской и материнской линии. Система CRISPR/Cas9 способна отредактировать гены только с одной стороны. Генетически модифицированные кораллы остаются здоровыми, но необходимо вырастить не меньше двух коралловых поколений, чтобы убедиться в безопасности и эффективности такого генетического вмешательства.
Другая проблема состоит в том, что вмешательство в генетику непременно повлечет за собой протестные выступления противников ГМО.