В Северном Арктическом федеральном университете открылся технопарк

ТАСС , 28 апреля. /ТАСС/. Технопарк, включающий в себя зону коворкинга и бизнес-инкубатор, где начинающие предприниматели смогут работать и получать новые навыки, открылся в Архангельске , в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова.

Ольга Епифанова. Церемония открытия технопарка прошла в субботу. В ней приняли участие заместитель председателя Экономического совета при президенте России, председатель попечительского совета САФУ Алексей Кудрин , заместитель председателя Госдумы

"Дня наших студентов технопарк дает возможность с первого курса участвовать в реализации конкретных проектов, необходимых малому или среднему бизнесу, а также крупным предприятиям региона. Мы получили конкретные заказы от предприятий лесопромышленного комплекса, «Ростелекома», предприятий судостроительного кластера. Это хорошая возможность внедрять новые знания в учебный процесс, создавать творческие коллективы молодежи, опытных ученых и производственников для решения неких общих задач в команде", — сказала журналистам ректор вуза Елена Кудряшова на открытии нового университетского подразделения.

Технопарк включает в себя проектную зону, оборудованную 3D-принтерами, коворкинг-зону, где можно собираться для обсуждения идей и проектов, бизнес-инкубатор, где молодые предприниматели смогут работать и получать знания, навыки и компетенции в сфере бизнеса. Как отметили в пресс-службе САФУ, сотрудники отдела инновационной деятельности будут консультировать молодых ученых-предпринимателей и сопровождать проекты, появившиеся в технопарке. На церемонии открытия технопарка был представлен ряд проектов: ветро-солнечная энергетическая установка, новые методы переработки дерева и другие.

"Я увидел десяток компаний, которые готовы работать в рамках этого технопарка и совершенствовать продукцию в сотрудничестве с учеными САФУ. Мне кажется, это нужный потенциал", — отметил Кудрин.

На открытии состоялось подписание соглашения с компанией «Трактородеталь» о подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов, научно-исследовательской и инновационной деятельности, социальной политике.