Ещё
Занятия по гимнастике среди пенсионеров стартовали в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятия по гимнастике среди пенсионеров стартовали в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Занятия по гимнастике в рамках проекта «Московское долголетие» стартовали в Щербинской городской больнице. Об этом 28 апреля сообщила координатор программы Елена Алтухова.
— У нас уже собрано три группы на посещение гимнастических тренировок, но запись еще возможна, — поделилась Елена Алтухова.
Занятия проводят квалифицированные тренеры с медицинским образованием. Упражнения рассчитаны на профилактику проблем с суставами, дыханием и мышечным тонусом.
Занятия проходят в корпусе больницы по адресу: улица Первомайская, дом №10. В распоряжение участников проекта предоставлен оборудованный зал лечебной физкультуры.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Новая дорога появится в Щербинке Санитарная вырубка деревьев прошла в парке «Барыши» Юные музыканты из Щербинки приняли участие в окружном конкурсе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян390
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам84
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ81
Лавров сделал заявление года159
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение