Занятия по гимнастике среди пенсионеров стартовали в Щербинке

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Занятия по гимнастике в рамках проекта «Московское долголетие» стартовали в Щербинской городской больнице. Об этом 28 апреля сообщила координатор программы Елена Алтухова.

— У нас уже собрано три группы на посещение гимнастических тренировок, но запись еще возможна, — поделилась Елена Алтухова.

Занятия проводят квалифицированные тренеры с медицинским образованием. Упражнения рассчитаны на профилактику проблем с суставами, дыханием и мышечным тонусом.

Занятия проходят в корпусе больницы по адресу: улица Первомайская, дом №10. В распоряжение участников проекта предоставлен оборудованный зал лечебной физкультуры.