Улица Садырина, школа имени Крылатова и памятник Георгию Буркову. Что решил пермский совет по топонимике

Перми решили дать новые названия двум улицам в микрорайоне Ива. Одна из них будет носить имя легендарного футбольного тренера Павла Садырина . Также на совете по топонимике согласовали установку памятника актеру Георгию Буркову и несколько новых звезд на Аллее Доблести и славы.

Павел Садырин — футболист пермского клуба «Звезда», после — ленинградского «Зенита» , тренером которой он стал в 1983 году и уже через год команда стала чемпионом СССР. В 1991 году в чемпионы вышла ЦСКА, тренером которой тогда был Садырин. Именем спортивной легенды решили назвать улицу в микрорайоне Ива — он позиционируется как «спортивный». Еще одну улицу микрорайона назовут в честь легкоатлета Михаила Файнгерца.

Также на совете было решено составить список безымянных пермских улиц и вынести вопрос их именования на обсуждение пермяками.

— Мы решили на июньском заседании совета по топонимике рассмотреть список или перечень имен и фамилий наших великих земляков, чья память еще не увековечена в названиях улиц, скверов, памятных мест нашего города, — высказался глава Перми Дмитрий Самойлов . — Чем мы системно будем заниматься в рамках подготовки к 300-летию города Перми.

Получит название и пермская музыкальная школа №2 — она будет носить имя композитора Евгения Крылатова , автора таких песен как «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». А вот остановка «Железнодорожный переезд» своего названия лишится. Ее переименуют в честь переместившегося в эти места завода «Редуктор». Руководство завода своего интереса в переименовании не скрывает, однако глава города взамен потребовал ухода за прилегающей территорией.

Также в Перми появится пара новых памятников. Члены совета единогласно утвердили установку памятника актеру Георгию Буркову. Его выполнит скульптор Алексей Залазаев . Открыть памятник планируют 31 мая в день рождения артиста.

В сквере на улице Глеба Успенского поставят памятный бюст академику Евгению Вагнеру. А Аллея Доблести и Славы на городского эспланаде пополнится именами писателя Николая Домовитова, ученого Константина Покровского и Евгения Вагнера.