Убийство журналиста в Словакии привело к многочисленным отставкам

На улицах Братиславы продолжаются протесты. Люди требуют честного расследования убийства журналиста, а также смену власти, сообщают немецкие СМИ.

Около 5 тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в столице Словакии . До этого примерно 80 тысяч неравнодушных подписали петицию о необходимости проведения новых выборов, которые по правилам должны состояться только через два года.

Точкой кипения стало отсутствие конкретных результатов в расследовании убийства журналиста. 27-летний Ян Кучак занимался подготовкой материала-расследования о криминальных контактах государственных служащих с итальянской мафией и ведущими бизнесменами страны. По его данным, представители четырех семей из итальянского региона Калабрия, родины мафиозного клана «Ндрангета», работают на востоке Словакии ещё с начала 1990 годов. Журналист обвинил высокопоставленных чиновников в связях с мафиозными структурами, в частности, в отмывании денег и помощи в получении многомиллионных грантов от Евросоюза

Полиция отмечает, что убийство было совершено в виде казни. На данный момент арестован итальянский предприниматель и члены его семьи.

Руководство страны, испугавшись всё более нарастающего народного гнева, приняло решение о замене нескольких членов кабинета министров, однако люди не считают это достаточным, ссылаясь на то, что данный шаг руководства страны был продиктован в большей степени желанием отвлечь массы от проблемы и фиктивно продемонстрировать торжество правосудия и демократии.

Местные СМИ отмечают, что доверие людей к государственным учреждениям в значительной степени подорвано, подчёркивая, что в европейской стране с цивилизованными правилами и законами подобная ситуация вообще не должна была произойти. По их мнению, масштабная политическая реформа назрела уже давно, а местные политэлиты засиделись в своих креслах и практически полностью коррумпировались.

В результате протестов, выступлений и демонстраций, которые продолжаются уже более двух месяцев, свои должности оставили министр внутренних дел, министр культуры, помощница премьер-министра, глава полиции, секретарь правительственного совета безопасности.