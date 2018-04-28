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От покупки ККТ до первого чека: что нужно знать предпринимателю для запуска онлайн-кассы
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От покупки ККТ до первого чека: что нужно знать предпринимателю для запуска онлайн-кассы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ряд предпринимателей и организаций с 1 июля 2018 года должны использовать в своей деятельности онлайн-кассы. Это требование 54-ФЗ, регламентирующего порядок работы бизнеса с контрольно-кассовый техникой (ККТ). Однако просто приобрести аппарат и воткнуть вилку в розетку будет недостаточно. ТАСС попытался разобраться, как ввести в эксплуатацию новое оборудование.
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